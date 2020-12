Casemiro: "Si no jugamos la Champions, queremos ganar la Europa League"

Partido trascendental y protagonista importante en la rueda de prensa previa. El Real Madrid se juega las habichuelas en la Champions League este miércoles frente al Borussia Mönchengladbach y ha sido Casemiro el encargado de dar la cara para alentar a los aficionados blancos de cara a la cita. El brasileño tendrá que rendir al nivel al que tiene acostumbrada a la parroquia merengue para que los blancos puedan clasificarse para la siguiente ronda.

El brasileño regresó a la disciplina del equipo este sábado en Sevilla e impuso su ley en el centro del campo, haciendo que los blancos fueran mejores durante gran parte del choque y, sobre todo, haciendo que aguantasen en el momento en el que empujaron los locales al final del choque.

Después de una nueva gran actuación, Casemiro tenía marcada en rojo esta semana ya que estaba apercibido para los dos partidos. Finalmente, no tendrá ningún inconveniente para estar, aunque podría perderse un hipotético choque de ida de los octavos de final. El trascendental jugador para los esquemas de Zidane no podía perderse esta doble cita ante el Borussia y el Atlético de Madrid.

Casemiro e Isco, en un entrenamiento del Real Madrid

En la primera vuelta él fue el héroe al dar la asistencia a Benzema y marcar el tanto del empate en los instantes finales del encuentro. Los blancos iban 2-0 abajo en el marcador cuando rondaba el minuto 85 de partido. Finalmente, sacaron la casta necesaria para remontar y sacar un punto muy valioso de cara al partido de hoy.

Una final

"Mañana vamos con corazón, con alma. Lo hemos preparado bien y debemos tomar el partido como una final".

El equipo con Zidane

"Qué decir de Zidane, de su historia en el club, el año pasado ganó dos títulos... La temporada es muy rara. Muchos equipos, no solo el Real Madrid, están teniendo altibajos. Cada dos-tres días hay partidos, la pretemporada no fue buena. No somos máquinas y estamos teniendo muchas lesiones. Toda la plantilla está cien por cien con el míster. Valoramos mucho lo que está haciendo y lo que hizo con nosotros".

Concentrados en la 'final'

"Sabemos la importancia del partido, no hay que dar vueltas. Solo pensamos en el partido y sabemos que es una final. Hay que dar todo y no pensamos en otro resultado que en la victoria. Hay un rival que va primero y hay que respetarlo, pero depende todo de nosotros".

Karim Benzema y Casemiro, durante el entrenamiento en Kiev

No piensan en caer

"Esa pregunta sobra. Vamos partido a partido y mañana es una final. No pensamos en otro resultado. Será difícil. Solo queremos la victoria porque sabemos que si ganamos estamos clasificados".

Acostumbrados a partidos así

"No voy a decir las cosas que hacemos. En este club estamos acostumbrados a jugar partidos importantes, finales... El mister y los jugadores estamos acostumbrados. Mañana lo es y yo, bueno todos, sabemos que es una final y hay que encararla así".

Demasiada exigencia

"No estoy aquí para hablar de excusas, pero la pretemporada no fue buena, cada tres días jugamos partidos muy exigentes. Sobre todo en Liga, hay equipos que juegan cada domingo y tienen tiempo para preparar. Nosotros no y no estamos teniendo tiempo para descanso. Hay muchas lesiones y si te fijas todos los equipos tienen altibajos porque así es imposible. Así es muy difícil y es normal. Hablando de seres humanos, es normal que haya altibajos o al final te lesionas. No se puede mantener el nivel".

Casemiro, en un partido del Real Madrid Reuters

El regreso de Sergio Ramos

"Hablar de Ramos es un honor. Es un líder, nuestro capitán y un jugador que lleva mucho tiempo en nuestro club y conoce la casa. Hay que valorar también como lo han hecho otros. Nacho estuvo bien, Varane ha trabajado y está metido... Sergio es de los mejores de la historia y es importante que vuelva".

Descansa más

"No hay máquinas. He estado tres o algo más en el banquillo, solamente. El míster cuenta con todos y deja claro que todos somos importantes. Pero todo el mundo necesita descanso y necesitamos a toda la plantilla. Lo dejó claro el míster y es la clave para ganar títulos".

Jugar contra 'pequeños'

"El equipo de mañana no es pequeño. Es Champions League. La pretemporada no ha sido buena y este año el fútbol es diferente. Todos tienen altibajos y queremos hacerlo bien contra todos los equipos. Es casi imposible hacerlo mejor con todos los partidos que tenemos en tan poco tiempo".

Jugar Europa League

"Tenemos todas las posibilidades. Lo primer es jugar la Champions League, pero si no yo quiero jugar competiciones. Pero si no podemos jugar la Champions quiero jugar competición europea. Si juego la Europa League quiero ganar la Europa League. Pensamos sólo en la victoria, en este club se vive de títulos".

