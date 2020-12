Tiago Ramos, el 'padrastro' joven de Neymar, apuñalado durante un viaje en Cancún

Nadine Gonçalves, madre de Neymar Junior, presentó el pasado mes de abril a su amor. Después de su separación de Neymar Pai, no había tenido ninguna relación seria hasta el anuncio que hizo hace ya ocho meses. Tiago Ramos, un joven de 24 años, se cruzó en su vida y desde entonces han mantenido una relación intermitente en Brasil.

La polémica siempre les ha seguido, incluso por la opinión del propio Neymar, que ahora tiene un 'padrastro' más joven que él. El brasileño fue de los primeros en felicitar a Nadine por la noticia: "Sé feliz mamá, te amo", le escribió. Aunque cuando empezaron a surgir los problemas, se descubrió que el futbolista no tenía muy buena opinión y hasta lanzó insultos homófobos en su contra por los que sería denunciado.

La relación parece que volvió a estar en un punto positivo, pero la polémica no les deja Tiago, el novimo de Nadine, ha denunciado en su cuenta de Instagram haber sido apuñalado en un restaurante de Cancún. La semana pasada, la pareja puso rumbo a un resort en México para darse una segunda oportunidad, pero su viaje se truncó por un violento incidente.

Tiago Ramos ha publicado en sus stories de Instagram el resultado del encontronazo que sufrió con tres hombres, enseñando la sangre que manchaba su cuello y su pecho. "Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló", relató Tiago.

Aunque se conoce poco más, Tiago Ramos ha estallado prometiendo venganza: "Esto no se quedará aquí", dijo. "Tengo el número de la persona que hizo esto y voy a regresar a México", añadió.

Polémicas de la pareja

Tiago es un hombre 30 años menor que Nadine y que es un conocido gamer en Brasil, además de un exfutbolista. A su vez, Neymar es seis años mayor que su nuevo padrastro. Thiago tiene 700.000 seguidores en TikTok, donde es uno de los influencers más afamados en el país sudamericano.

No tardaron en empezar los problemas en la pareja. Y es que en junio, tras un supuesto accidente doméstico en el que Tiago se cortó el brazo con un cristal (recibió hasta 12 puntos de sutura en la herida), la magia se fue. Antes ya habían surgido problemas cuando salieron varias informaciones apuntando que había mantenido relaciones sexuales con otros hombres, entre ellos el chef de Neymar.

