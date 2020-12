Koeman, pesimista con el Barça para ganar La Liga: "Hay que ser realista, está muy complicado"

Ganar La Liga es algo cada vez más complicado para el FC Barcelona. Hasta su entrenador, Ronald Koeman, lo ha reconocido. El técnico culé ha cambiado por completo su optimismo y, por primera vez, afirmó tras empatar ante el Eibar que su equipo tiene difícil poder llevarse el título liguero. Su mala racha y el buen momento de forma de equipos como el Atlético de Madrid les alejan del sueño de campeón.

"Hay que ser realista, La Liga está muy complicada. En la vida no hay nada imposible, pero hay que reconocer que la distancia de puntos es muy grande. El Atlético, que me parece que está muy fuerte, muy bien y no pierde partidos", ha indicado en rueda de prensa. Koeman, pese a todo, ha defendido que el Barça mereció ganar al hacer "lo necesario".

Según el técnico azulgrana, el Eibar solo tiró "a puerta una vez", mientras los suyos crearon ocasiones en diferentes momentos del partido. "No marcamos el penalti, luego un error en defensa..." y el Barcelona acabó repartiéndose los puntos con los de Mendilibar. Esa falta de puntería no es algo repentino y, para Koeman, es un problema que ya ha pasado "muchas veces". "Otra vez hemos jugado un partido con oportunidades pero no las hemos concretado".

Koeman no pudo contar con Messi y, por el contrario, dio minutos a varios jugadores jóvenes. Desde Pedri hasta Araujo. Sin embargo, Koeman defendió esa "transición" en el equipo que se mezcla con jugadores de "mucha experiencia". La gran ausencia, como era de prever, es la del delanteor argentino que "marca diferencias".

La desesperación fue tal que Koeman incluso alzó levemente el tono: "Cómo es posible que no hayamos ganado si hemos creado muchas oportunidades, fallado un penalti y hemos regalado un gol, que ha sido su único disparo a portería". El tanto llegó por una pérdida de Araujo, aunque Koeman pidió no "culpar a nadie".

El penalti

El partido pudo cambiar a favor del Barcelona si Braithwaite hubiera transformado el penalti a los cinco minutos de partido. El exdelantero del Leganés la cruzó demasiado y el 0-0 no se movió. Una acción que llamó la atención por el hecho de que no lo tirara Griezmann. Sin Messi en el césped, todos los focos señalan al francés como referencia ofensiva. Sin embargo, ante el Eibar cambió esa jerarquía y fue Braithwaite quien armó el disparo.

Por ello, Koeman tuvo que responder en rueda de prensa para aclarar si era algo pactado o cosa del partido. El técnico aseguró que si falta Messi en el campo, y "Antonie falló un penalti antes", mientras que Braithwaite "marcó en Champions", los jugadores "han decidido que fuera él".

Con este empate, el Barcelona se queda con 25 puntos en 15 partidos disputados. El Real Madrid, con los mismos partidos, acumula 32. El Atlético, líder de la clasificación, también aguanta con 32 aunque con dos encuentros por disputar por delante.

