Mascherano: "Messi es un chico inteligente, a la hora de decidir no le van a faltar ofertas"

Javier Mascherano se convirtió en uno de los protagonistas de 2020 después de anunciar su retirada del fútbol. Adiós al 'Jefecito' que ahora ha concedido una entrevista a la revista Líbero, en la que ha hablado largo y tendido sobre la situación de Leo Messi en el Barcelona.

Sobre su posible salida del Barça el próximo verano, así ha opinado el exjugador: "Eso son decisiones personales de él. En ese contexto no solo entra lo deportivo, también entran otros factores que pueden ser los familiares, donde él decide radicarse. Nosotros somos parte de un grupo familiar, y dentro de eso tienes hijos de determinada edad que moverlos de un lado para otro no es fácil".

En su última entrevista, Messi habló de esta posibilidad, dejando abierta tanto la vía de su continuidad en el Camp Nou como la de su salida en busca de nuevos desafíos. Habló de la MLS, aunque a Mascherano le han preguntado sobre las opciones de ver a la 'Pulga' de vuelta en el fútbol argentino.

"Leo siempre ha manifestado de jugar en el fútbol argentino pero hay que ver si están las condiciones dadas. Es un chico muy inteligente y a la hora de decidir, ofertas no le van a faltar. Es difícil ponerse en su lugar porque él está a otro nivel", ha comentado Mascherano.

Leo Messi celebra su gol al Valladolid en Zorrilla Reuters

"Me imagino que en su cabeza está la Copa América y Catar. Buscará la mejor opción para llegar de la mejor manera, no me cabe ninguna duda de eso. Está claro que eso va a jugar un rol importante", ha señalado el que fuera centrocampista de Liverpool o Barça respecto al futuro de Leo.

Lo que tiene claro Mascherano es que cuando tiene la oportunidad de ver un partido del Barcelona, sigue "viendo a ese jugador diferente" que es Messi. "Obviamente el juego no es el mismo, pero en el plano individual de Leo sigo encontrando las mismas acciones que lo han hecho tan grande: poniéndose el equipo en la espalda", ha remarcado.

También habló sobre el papel que tuvo Messi en el peor momento del Barça: "Estuvo presente en cada uno de los partidos y creo que esa es la actitud de demostrar que eres el mejor, no cuando las cosas van bien, sino también haciéndote cargo, quizás, en un momento que no estabas acostumbrando a tener. Le puso el pecho a esta situación y no se ha borrado. Eso es un ejemplo de lo que es como deportista, y lo hace aún más grande".

Selección

Mascherano también se ha referido al rol de su compatriota en la selección de Argentina: "La selección encontró una regularidad, afianzó una base de jugadores y ese rodaje que tuvieron durante estos dos años y ahora con las Eliminatorias hace que él esté cómodo".

Mascherano y Messi, dos pilares de esta Argentina. REUTERS

"Está en un lugar que las cosas funcionan y cuando el contexto te ayuda aún puede relucir más. Por momentos lo arroparon muy bien y uno es optimista por como se vienen dando las cosas", ha señalado sobre las aspiraciones de la Albiceleste en el futuro más inminente.

Maradona

Para Maradona también ha tenido unas palabras: "Diego también fue una persona muy importante en mi vida. Me dio la capitanía de la selección con 24 años con todo lo que eso conlleva. Lo que significa por lo que fue como jugador y llevando la cinta. Me quedo con el hecho de haber conocido a Diego, no a Maradona".

