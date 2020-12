Cristiano, de su hijo: "Veremos si es un gran futbolista; bebe Coca-Cola y come patatas fritas"

Cristiano Ronaldo fue nombrado mejor jugador del siglo XXI en la gala de los Globe Soccer Awards. El portugués superó en la votación al argentino Leo Messi, al brasileño Ronaldinho y a Mohamed Salah y recibió con emoción el premio. "Es precioso recibir este premio. Agradezco a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y mis hermanas".

"Estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor para mí. Esto me motiva aún más. Es increíble que los niños quieran ser como yo, llevar el mismo corte de pelo. Los quiero ver por el mundo haciendo el sonido cuando marco gol", deseó.

La gala dejó un deseo compartido por todos, el regreso de los aficionados a los estadios una vez se supere la pandemia del coronavirus. "Es aburrido jugar sin público", confesó Cristiano. "No me gusta nada jugar en estadios vacíos. Sin aficionados el fútbol no es nada".

Cristiano Jr.

En la gala también dejó otras palabras que están cogiendo relevancia horas después y tienen que ver con su hijo mayor, Cristiano Jr. Ser hijo de una estrella mundial como su padre atrae muchos focos y también supone un extra de presión incluso dentro de su casa. La exigencia de Cristiano con su hijo es máximo y lo demuestra al hablar de su futuro ¿como futbolista?

"Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. Soy duro con él. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta", explicó. "Le digo que después de hacer cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene diez años", añadió después.

Cristiano no oculta que le gustaría que siguiese sus pasos, aunque admite que es un camino duro: "Tiene potencial, es grande, es rápido y dribla bien, pero eso no lo es todo. Esto requiere mucha dedicación y trabajo duro. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría que lo fuese... claro que sí. Sin embargo, quiero lo mejor para él, sea futbolista o médico".

El ejemplo de Cristiano, que cuida cada detalle de su cuerpo, se sigue en su casa. Y si no que se se lo digan también a sus otros hijos, los tres pequeños que ha tenido con Georgina Rodríguez: "Los pequeños me miran siempre antes de comer chocolate porque saben que a mí no me gusta...".

