Javier Mascherano: "Hay una crisis en el Barça, el club está en ebullición"

El FC Barcelona está en una crisis deportiva tal y como afirmaba Josep María Bartomeu, hecho que ya no se oculta desde muchos sectores del barcelonismo. Algo así le ha ocurrido Javier Mascherano, que no se ha mordido la lengua a la hora de hablar sobre la crisis de los azulgranas.

Para 'El Jefecito', este Barcelona no es como al que él llegó. No solo ha dejado de ganar, si no que también ha dejado de jugar y eso es lo más importante. Para 'Masche' uno de los principales problemas que tiene el club es su pérdida de estilo y de identidad que lo hacían un equipo diferente y que lo llevaban a la victoria.

Además, asegura plenamente que existe una crisis total por lo que él conoce, una crisis que tiene una difícil solución ahora mismo, aunque no ha querido inmiscuirse en los problemas de sus antiguos compañeros ya que son momentos complicados en los que todos estarán tratando de enterarse qué ha pasado.

Mascherano en rueda de prensa. Foto. fcbarcelona.es

Mascherano ha pasado por el medio TNT Sports para dar su versión de lo sucedido acerca de la situación actual de un equipo que puede estar hundido: "Todo lo que sé es por lo que leo y lo que escucho. No he hablado nada con Leo (Messi) y ninguno de los chicos. No es momento de molestarlos para estar sabiendo qué es lo que pasa. Entiendo que hay una crisis deportiva".

El jugador argentino asegura que eso su conocimiento del equipo asegura que efectivamente están en crisis: "La verdad que el club está en ebullición. Es un club donde demanda no solamente resultados, sino mantener un estilo de juego y eso es lo que hoy en día el seguidor del Barcelona, el aficionado está reclamando: volver a sentar las bases de lo que fue el club hace unos años retomando la filosofía que hacía diferente al Barça de otros clubes".

El penalti no pitado de Mascherano a Lucas. Foto: realmadrid.com

El que fuera compañero de Piqué en la zaga y sustituto de Puyol habló también de su salida del FC Barcelona: "Cuando vi que comencé a perder terreno, iba a ser muy difícil recuperar ese lugar porque lo había intentado durante el último tiempo y se hacía difícil porque adelante tenía a un jugador que era mejor que yo, y nunca tuve un problema con aceptar que un compañero sea mejor que yo".

El desplante a River

Por otra parte, Mascherano decidió revivir un capítulo del pasado de su carrera cuando tuvo problemas con la afición de River Plate por lo que él considera un fallo suyo pero ante el que ya nada puede hacer más que olvidarlo porque no tiene una solución real.

"Está claro que hubo una situación en 2015 que yo me equivoqué en no saludar a la gente de River en Japón. Ya está, me equivoqué, son errores que uno comete y no se puede volver el tiempo atrás. Entiendo que mucha de la gente de River esté enfadada conmigo, lamentablemente no se puede volver atrás. Ya está, no hay mucha más vuelta que darle".

