Koeman ya diseñó su Barça: las pistas que dio sobre Messi, Busquets, Dembélé, Piqué...

Con la llegada oficial de Ronald Koeman al banquillo del Barcelona, muchos tratan de imaginarse cómo será su equipo de cara a la próxima temporada. La ya anunciada "reestructuración del primer equipo" por Bartomeu se pondrá en manos del técnico holandés, que viene de renovar la selección de su país y ya en el pasado le tocó asumir un papelón similar aquí en España, en el Valencia.

Aunque es cierto que tampoco es muy difícil adivinar algunos de los movimientos que se verán en Can Barça durante las próximas semanas si le dan, de verdad, el control a Koeman.

Más allá de los ocho intransferibles de Bartomeu (Messi, Ter Stegen, Semedo, De Jong, Lenglet, Dembélé, Ansu Fati y Griezmann), el propio Koeman ha ido dejando durante el último año comentarios sobre la renovación que necesitaba el equipo. Ahora que es el que dirige el barco, ¿seguirá pensando lo mismo?

Renovación anunciada

Koeman habló en 2019 de la necesidad de hacer cambios en la columna vertebral: "Suárez tiene más de 30 años, Messi tiene más de 30 años, Piqué tiene más de 30 años, Busquets tiene más de 30 años... seguramente llevan unos años más, pero después qué, hay que cambiar", decía el neerlandés a comienzos del año pasado.

Leo Messi, durante el Barcelona - Bayern Múnich de la Champions League 2019/2020 Reuters

Messi, intocable

Y ponía el foco en el centro del campo: "Busquets y toda la linea media del campo hay que cambiar. No tienes que cambiar un lateral o un central o un extremo". Coincidía también con lo que dijo Bartomeu este martes ("en el nuevo proyecto Koeman cuenta con Messi de todas todas") y reposaba el protagonismo sobre el argentino: "Messi necesita cierta libertad en su juego y otros jugadores tienen que trabajar para que él pueda estar en su mejor posición. Eso es lo más importante".

Frenkie de Jong evita la presión de Casemiro REUTERS

De Jong donde Busquets

El foco ya está puesto con esas palabras en los jugadores más veteranos del equipo, como Arturo Vidal, y leyendas del club, como Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets o incluso Piqué. En los últimos meses ha sido insistente, en especial, con el '5' culé, con Busquets. Esto decía el verano pasado tras anunciarse el fichaje de De Jong, al que conoce de la selección holandesa, por el Barça:

"De Jong es un jugador que puede adaptarse a una nueva posición en el centro del campo, algo más adelantado. Pero su mejor posición es más cerca de su defensa. La posición donde juega Busquets. Esa es su mejor posición para él. Es donde juega en la selección y donde jugó en el Ajax", decía en Catalunya Radio.

Ansu Fati celebra uno de los goles del partido EFE

Paso a Dembélé, Ansu Fati...

En MARCA también llegó a resaltar la importancia de jugadores veloces. Dembélé o Ansu Fati se frotan las manos: "Un equipo necesita sobre todo a un futbolista con velocidad. Mira la cantidad de problemas que le provocó Vinícius al Barça. Ahora no tiene uno que caiga mucho en profundidad y busca más el toque. En el centro del campo, cuentan con jugadores con el mismo tipo de características. Vi a Ansu Fati haciéndolo muy bien por su velocidad, y necesitan un futbolista como él, porque el resto juega para recibir el balón", decía.

Importancia de La Masía

Por último, si hay algo en el 'sello Barça' que mantiene es su apuesta por los jóvenes: "Soy partidario siempre de jugar con gente de casa porque saben cómo juega el Barça, pero puede ser que en una posición no tengas ese jugador con ese talento, entonces hay que buscar fuera. No sé cómo está de nivel el fútbol base del Barça, pero siempre hay que mirar primero en casa y luego, fuera. Nosotros somos holandeses, no tenemos miedo a poner gente joven, estamos acostumbrado. Siempre digo que cuando tengo un jugador de 30 años y otro de 22 años, con el mismo rendimiento. pongo al de 22 porque eso es futuro. Hay que poner gente de casa si tiene la calidad". ¿Lo cumplirá?

