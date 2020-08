Koeman podría durar siete meses en el Barça

Siguen produciéndose reacciones a la llegada inminente de Ronald Koeman al banquillo del Barça. Con un panorama de futuro marcado por las elecciones de marzo de 2021, el holandés se convertirá en el entrenador del conjunto culé para las dos próximas temporadas. Y ya hay candidatos que aseguran que, aunque firme por esos años, no contarán con él. El primero ha sido Víctor Font.

El impulsor de 'Sí al futur' ha pasado por las diferentes radios del país para valorar la actualidad del club y la entrevista de Josep María Bartomeu en BarçaTV. "Aunque Koeman haga una gran temporada no cambiaría mis planes. Si llego a ser presidente, Koeman no será el entrenador en la 2021/2022", sentenció en El Larguero de la Cadena SER y volvió a confirmar en El Partidazo de COPE.

Fue muy crítico con el actual presidente. "Bartomeu vive desconectado de la realidad. No sé si no habla con la gente o no lee la prensa. No asumen responsabilidades, buscan proteger sus intereses personales", explicó en la misma emisora. "Pensaba que habíamos tocado fondo el día del 2-8 pero cada día nos vamos superando. La entrevista a Bartomeu ha sido un despropósito, como si nada hubiera ocurrido", aseguró el candidato a la presidencia.

Por la misma línea iba en Tù diras de Rac1. "A Koeman se le ha de agradecer que quiera venir al Barça en estas circunstancias, pero es una lástima. Llega a un proyecto sin estructura ni futuro, es un riesgo que debería evitar. Si sale nuestra candidatura no apostaremos por él", argumentó en la cadena de radio catalana.

Su llegada

El mensaje del club azulgrana tras la destitución de Quique Setién en el que anunciaba una "profunda y amplia reestructuración del equipo" tendrá calado en el vestuario azulgrana. Se preparan salidas importantes, de rostros titulares durante los últimos años, pero al mismo tiempo ya se piensa en las caras nuevas que llegarán este verano al equipo.

Una vez que Ronald Koeman ha sido el elegido para relevar a Setién en el cargo y encabezar la renovación del Barça, no han tardado en aparecer los primeros nombres que el técnico neerlandés tendría en su agenda. En las primeras horas han salido dos: Donny Van de Beek y Malang Sarr.

Además, Henrik Larsson sería el siguiente gran nombre en recalar en el Barça. El legendario jugador sueco que estuvo dos temporadas en la entidad culé haciendo goles ahora llegaría para formar parte del cuerpo técnico del holandés. En principio sería el tercero en discordia. El segundo entrenador del Barça será Alfred Schreuder, pieza clave del Ajax que la temporada pasada maravilló a toda Europa

