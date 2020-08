Bartomeu: "Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barça"

Josep María Bartomeu ha comparecido ante los medios del club para dar explicaciones de lo ocurrido en las últimas horas en el Barça y ha confirmado que "si nada se tuerce" Ronald Koeman va a ser el próximo entrenador del conjunto azulgrana. El técnico holandés, a falta de comunicado oficial, firmará por las dos próximas temporadas, aunque en el mes de marzo de 2021 haya previstas unas elecciones a la presidencia.

Bartomeu, en una entrevista en BarçaTV, explicó las razones por las que la dirección deportiva no ha salido inmediatamente del club. "No hemos querido dimitir, queríamos hacer la planificación de la próxima temporada. Ni avanzar las elecciones. Lo fácil era dimitir. Marchar habría sido una irresponsabilidad. Tenemos una crisis deportiva, no institucional", argumentó el máximo responsable de la entidad. "Es una evolución, con jugadores que ya han cumplido una etapa", recalcó señalando a la plantilla.

Eso sí, quiso rectificar compartiendo responsabilidades. "La responsabilidad es compartida. Todos a partes iguales tenemos nuestra responsabilidad. Al final el que la tiene máxima y dentro de la junta el presidente que soy yo. El resultado desastroso de Lisboa todos somos responsables", apuntó Bartomeu. Eso sí, lo primero que le ha dicho Koeman es que "cuenta con Messi", que será "su pilar en el proyecto" y que el argentino "quiere acabar su carrera profesional en el Barça". También ha confirmado que las bajas y las altas las decidirán el nuevo entrenador y Ramón Planes.

Eso sí, apunta a que es necesario que los jugadores que han hecho a este equipo más grande, vayan saliendo ahora. "Estamos hablando de una generación de jugadores que llevan años ganando títulos sin parar. Han ganado todos los títulos, la época que más se ha ganado de nuestro club, ha sido una generación enorme y hemos disfrutado mucho con ellos. Con el tiempo siempre es más fácil de opinar. Cuando toma una decisión piensa que es la mejor para el club. Ahora sería muy fácil decir lo que se hizo mal. No quiero hablar mal de nadie. Quiero alabar la figura de los jugadores que nos han hecho el mejor club del mundo. Les felicito y ahora es el momento de empezar a despedir con todos los honores a algunos de estos jugadores", sentenció el presidente culé.

Abidal pidió irse

El presidente ha confirmado que fue el propio Abidal el que pidió acabar la relación contractual con el conjunto culé. "Sí. Él nos ha comunicado que quería dejar el cargo, es una decisión personal de él. Agradecerle los años de dedicación y trabajo. Ha sido un buen colaborador, es su decisión dejarlo y tenemos que aceptarla", explicó Bartomeu en las cámaras de BarçaTV.

Siguió justificando los movimientos encuadrados dentro del contexto del coronavirus. "Tenemos un plan de choque preparado y estamos viendo como adaptamos a los gastos. Tenemos la responsabilidad de encarar el Barça y adecuarlo a la situación de la pandemia, por eso queremos seguir adelante con responsabilidad. Hay decisiones deportivas, evidentemente, porque hay que planificar la temporada que viene que empieza a finales de septiembre", sentenció Bartomeu.

Además, dio detalles de la situación económica del club. "Desde 2010 acumulamos 200 millones de euros de beneficios, y hay una buena gestión hecha desde entonces. Pero es verdad que esta temporada hemos dejado de ingresar 200 millones y habrá un cierre con déficit. Hemos trabajado mucho para que el déficit no sean 200 sino menos. En la temporada 2020/2021 hemos de presentar un presupuesto equilibrado a la asamblea. No nos pesa una posible acción de responsabilidad, nos pesa que tenemos el conocimiento para tirar adelante la situación económica", desveló el presidente culé.

