David Silva: "He tenido ofertas, pero la Real Sociedad está haciendo las cosas muy bien"

"Las sensaciones son muy buenas. La verdad es que después del anuncio de ayer por la noche he recibido muchas muestras de cariño y mensajes de mucha gente", así comenzaba el vídeo con las primeras declaraciones de David Silva como nuevo futbolista de la Real Sociedad.

Fue este lunes 17 de agosto cuando primero el canario se despedía del Manchester City, después de una década jugando en el conjunto inglés, para horas más tarde anunciarse el bombazo: Silva se convertía en el nuevo jugador de la Real Sociedad. Llega para coger el '21' que durante el pasado curso había llevado a su espalda Odegaard, quien ha abandonado San Sebastián para regresar al Real Madrid.

El futbolista se encuentra de vacaciones hasta el momento de que se tenga que reincorporar a los entrenamientos con su nuevo equipo. No hay que olvidar que David Silva llegó a jugar hasta los cuartos de final de la Champions League después de ganar en octavos al Real Madrid, pero los de Guardiola cayeron, y volvieron a sumar un nuevo fracaso en la máxima competición continental, ante el Olympique de Lyon.

Desde su lugar de vacaciones, el futbolista canario ha querido dedicar unas palabras a su nueva afición y explicar el porqué se ha decidido por la Real Sociedad: "La verdad es que he tenido bastantes ofertas durante todo este tiempo, pero me decido por la Real también porque es un club que está haciendo las cosas muy bien. Y luego tiene un estilo que me viene muy bien para mi juego".

"San Sebastián ya lo conozco. Estuve en el Eibar hace mucho tiempo y conozco esa zona muy bien. Es una ciudad muy bonita y muy tranquila, mi familia también ha formado parte de esta gran decisión que he tomado", ha asegurado el jugador con una amplia sonrisa.

"El año pasado vi bastante La Liga y vi partidos de ellos, jugaron realmente bien, muy bien. Además tengo referencias muy buenas del míster. Creo que al final se pueden hacer cosas buenas, cosas importantes, y jugar muy buen fútbol", ha afirmado un David Silva que ha añadido que "hay un muy buen grupo" y que cree que "para sus condiciones" le viene muy bien el estilo de juego de los txuri-urdin.

Con ganas de fútbol

Esta nueva aventura en su carrera seduce a David Silva: "La verdad es que sí, estoy deseando empezar. Cuando pasan estas cosas es normal, pero me han dado un poco de vacaciones que para la cabeza también viene bien". "Es un reto bonito para mí y también para mi familia", ha añadido el jugador de Arguineguín.

"Espero aportar mi granito de arena y poder hacerlo bien. Espero ganar cosas. La verdad es que allí hay muy buen ambiente. Yo también jugué allí, bueno en el antiguo Anoeta. El césped siempre estaba espectacular y ahora sin la pista aún el ambiente ha mejorado muchísimo. Cuando fichas por un equipo nuevo siempre tienes la ilusión de empezar", sentencia Silva, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español.

