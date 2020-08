Bartomeu confirma que Messi no se mueve del Barça y la purga de "jugadores legendarios"

Josep María Bartomeu ha confirmado que Ronald Koeman es el nuevo entrenador del Barça en la entrevista en el canal del club, pero también ha hablado del mercado y los cambios que tendrán que hacer en la plantilla. Lo primero que le ha dicho el holandés es que "cuenta con Messi", que será "su pilar en el proyecto". Además, el presidente culé ha confirmado que el argentino "quiere acabar su carrera profesional en el Barça".

El máximo responsable de la entidad azulgrana ha dejado claro que el '10' no se mueve y que no puede ser de otra manera porque es el mejor del mundo. "Messi tiene contrato en el Barça hasta 2021, lo sabe él y lo sabemos todos. Hablo regularmente con Messi y sobretodo con su padre y ellos los saben. Que hay un proyecto, que llegará un nuevo entrenador y que cuenta con él", explicó Bartomeu.

"Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo. Es el número 1 y lo tenemos nosotros. Y cada proyecto que se hace se hace pensando que tenemos al mejor jugador del mundo y en hacer crecer sus cualidades. En el nuevo proyecto Koeman cuenta con Messi de todas todas", sentenció el presidente del Barça.

@jmbartomeu: "El Barça tiene un problema de límite salarial. Hay dinero, pero el Covid-19 ha hecho que los ingresos bajen y, por tanto, tenemos que reducir la masa salarial para poder traer a nuevos futbolistas" pic.twitter.com/YTcBXGaUhk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2020

El presidente ha apuntado a una conversación con el padre de Leo, pero no con su jugador. "No he hablado con Messi, sí con su padre. Messi está decepcionado y frustrado como lo estamos todos. El duelo ya lo hemos pasado. Ha sido doloroso pero hay que levantarse y generar ilusión y pensar cómo reharemos todos. Y es lo que tenemos que hacer. Desde el domingo que me puse a trabajar para ello", desveló Bartomeu.

La purga

Eso sí, apunta a que es necesario que los jugadores que han hecho a este equipo más grande, vayan saliendo ahora. "Estamos hablando de una generación de jugadores que llevan años ganando títulos sin parar. Han ganado todos los títulos, la época que más se ha ganado de nuestro club, ha sido una generación enorme y hemos disfrutado mucho con ellos. Con el tiempo siempre es más fácil de opinar. Cuando toma una decisión piensa que es la mejor para el club. Ahora sería muy fácil decir lo que se hizo mal. No quiero hablar mal de nadie. Quiero alabar la figura de los jugadores que nos han hecho el mejor club del mundo. Les felicito y ahora es el momento de empezar a despedir con todos los honores a algunos de estos jugadores", sentenció el presidente culé.

En cualquier caso, las salidas serán pactadas. "Si hay nombres, que los habrá, se les dirá. Algunos de ellos ya lo saben porque se les ha hablado en los últimos tiempos. Se hará una conversa con los jugadores para explicarles su situación. Lo primero que hay que hacer es hablar con los jugadores primero por respeto a ellos. Son jugadores legendarios que se tienen que ir con todos los honores, pero hay que hablar con ellos", argumentó Bartomeu. Eso sí, no descarta ninguna fórmula: "¿Darles la carta de libertad? Todas las opciones están abiertas".

Se ha encargado de dar una lista incluso de intocables. "Messi es intransferible. También Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Griezmann, Dembélé... Contamos con ellos para el futuro", explicó Bartomeu de cara a la hora de pensar en salidas. De hecho, ha dado incluso opciones de que Coutinho se quede. "Será una decisión de la secretaría técnica y del entrenador pero si consideran que se tiene que quedar se quedará", explicó el presidente.

Descarta a Neymar...

En cuanto a las llegadas, Bartomeu ha asegurado que, ahora mismo, fichar a Neymar Jr. es una utopía. "Ir a por un jugador cuando el club en el que está no lo quiere vender es imposible. El verano pasado lo intentamos. Es un jugador que con la situación de pandemia su club no lo pone a la venda. Es normal. Los grandes clubes queremos grandes jugadores", desveló el presidente azulgrana.

Pero no a Lautaro

Con quién ha dejado más abierta la puerta es con Lautaro Martínez. "Antes de reiniciar la Liga hablamos con el Inter pero paramos las negociaciones hace unas semanas porque volvían las competiciones. Tienen la Europa League que la están jugando y esperaremos al entrenador que llegue y la secretaría técnica a ver cómo planifican el futuro", explicó el máximo responsable de la entidad culé.

