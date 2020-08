Leo Messi comunica al Barcelona su decisión de abandonar el club tras el desastre de Champions

Leo Messi no quiere seguir en el Barcelona. El delantero argentino ha quedado completamente disgustado tras la eliminación en la Champions y quiere abandonar el club catalán cuanto antes. Ya se lo ha trasladado de forma oficial a la directiva, con quien se ha mostrado insatisfecho por la planificación y forma de gestionar el club. Así lo ha confirmado Marcelo Bechler, periodista de Esporte Interativo y que ya desveló la salida de Neymar al PSG.

El astro argentino está siendo protagonista en estos últimos días. No habló, y eso que se esperaba algún tipo de valoración, tras perder con un 2-8 ante el Bayern de Múnich. Una derrota histórica para la entidad blaugrana y que ponía punto y final a una etapa deportiva. Las únicas imágenes que se pudieron ver del líder culé fueron del vestuario, donde aparecía completamente devastado y sin ningún contacto con el resto de compañeros.

Sin embargo, tal y como él mismo recalcó hace unas semanas en la penúltima jornada de La Liga, el equipo y los directivos debían realizar una profunda reflexión para cambiar la dinámica del Barcelona. Un aviso que no se ha tenido en cuenta vista la actuación ante el conjunto alemán.

"La gente se está quedando sin paciencia y es normal porque no damos nada", afirmó tras perder ante Osasuna. Por aquel entonces, había que "cambiar muchísimo y hacer mucha autocrítica".

URGENTE! Conforme apuração EXCLUSIVA do nosso correspondente @MarceloBechler, Messi quer DEIXAR o Barcelona IMEDIATAMENTE! Insatisfeito com a administração e falta de planejamento, o craque argentino já comunicou à direção o desejo de mudar de clube. pic.twitter.com/yGBdOAVf9j — Esporte Interativo (de ) (@Esp_Interativo) August 16, 2020

Messi, tras este último desastre en Lisboa, ha tomado la decisión de abandonar el club y buscar nuevo equipo. En Italia ya surgió con anterioridad a esta derrota el rumor de fichar por el Inter de Milán. Y recientemente, en Inglaterra apuntan a una posible incorporación al Manchester City de Guardiola. Operación mucho más viable si se tiene en cuenta su relación con Pep y el potencial económico de los jeques.

El delantero pondría así el punto y final a su etapa en el Barcelona, único club profesional en el que ha jugado. Sin embargo, los rumores sobre su salida no han sido algo reciente, sino que durante varios veranos se ha barajado su marcha. En aquellas ocasiones se sofocaron con una renovación del delantero que incluía una mejora salarial. Pero esta vez la amenaza es real y su división con la directiva es total.

Messi, solitario durante el partido del Barcelona EFE

La crisis del Barcelona

El club catalán va a vivir días bastante movidos. La primera cabeza en caer será la de Quique Setién, que no ha convencido en el Barcelona y que pagará la eliminación en Champions. Ni él mismo fue capaz de confirmar que seguiría: "Ahora todo es muy cercano como para pensar si voy a continuar o no. La realidad es que no depende de mí y hay que tener una reflexión como corresponde".

Palabras que, aunque de otra forma, fueron ratificadas por un Bartomeu que prácticamente sentenciaba el futuro del entrenador. "Hay decisiones que ya traíamos pensadas que ejecutaremos", explicó.

