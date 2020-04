"Mascherano me dijo que estaba gordo y que me tenía que poner bien"

Lavezzi compartió selección con jugadores como Agüero, Higuaín, Mascherano o Messi. Pero de entre todos ellos, y los otros muchos con los que jugó tanto defendiendo a su país como a nivel de clubes, tiene claro que se queda con Leo.

'El Pocho' ha hablado con la AFA sobre varios nombres propios así como sobre su carrera con la Albiceleste. Para el recuerdo una anécdota protagonizada junto a Mascherano, quien le pidió que se pusiese en forma porque le veía gordo.

Ezequiel Lavezzi, que cumple 35 años el próximo mes de mayo, no ha vuelto a jugar desde que pasó por la Superliga china. El argentino jugó en Estudiantes, San Lorenzo, Nápoles y Paris Saint-Germain.

Consejo de Mascherano

"'Pocho, estás gordo, te tienes que poner bien. Esto es un Mundial, es diferente a todo'. Yo le respondí que no pensaba que iba a jugar tanto pero me convenció y le termine diciendo: 'Bueno, listo. A partir de ahora voy a comer todo lo que vos me digas'".

Lavezzi, en un partido con la selección de Argentina Reuters

Jugar con Argentina

"En la selección tienes la responsabilidad de representar a un país. En los clubes uno vive el día a día, pero acá es diferente: haces 15 horas de vuelo para llegar entrenarte y al otro día ya tienes que jugar, cuando es un amistoso o fecha FIFA. No dormís bien a la noche porque hay que pegar la vuelta a cualquier hora, y a partir de ahí haces otras 15 horas de viaje para llegar al club".

Mundial de 2014

"Fue una etapa hermosa, más allá de que no pudimos ganar el Mundial. Uno se queda con la experiencia de haber jugado en la selección y de haber podido estar en una final del mundo. Cualquier chico, cualquier futbolista sueña con estar ahí y no son muchos los que pudieron hacerlo. Y a mí eso me llena de orgullo, me siento un privilegiado".

Rifirrafe con Sabella

"El día que se calentó mal fue en el partido contra Brasil en Estados Unidos. Duré cinco minutos. Entré, se me soltó la cadena y lo agarré de los pelos a Marcelo. ¡Alejandro me dijo de todo! Pero se ve que me perdonó porque me siguió llamando".

Relación con Messi

"La verdad que jugué con muchísimos jugadores extraordinarios y doy gracias por eso. Pero no puedo no elegir a Leo (Messi). Fue lindo porque uno lo veía como lo que es: como alguien normal, con el que compartimos muchas cosas desde muy chicos. Yo concentré con Leo la primera vez que vino a la selección. Después jugamos el Sudamericano de Colombia y también compartimos habitación. Con el paso del tiempo, obviamente que a los más chicos se les hace cada vez más impactante estar con Messi, el gran ganador de tantos Balones de Oro. Pero entre los más grandes siempre tratamos de que lo vieran como a alguien normal".

