De Víctor Sánchez del Amo a Banega: los escándalos sexuales más sonados en el mundo del fútbol

El fútbol y el sexo. El sexo y el fútbol. Los futbolistas son percibidos en la sociedad como una especie de agente inalcanzable a los que rodea un aura mística y de glamour. Es por es que cuando se filtra un vídeo o una imagen sexual de un personaje famoso de este mundillo corre por las redes sociales como la pólvora. Es lo que le ha ocurrido a Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Málaga ahora suspendido temporalmente por el club en medio de una enorme polémica.

Este martes aparecía en las redes un vídeo de Víctor masturbándose mientras se graba con lo que parece ser su móvil. Su pene al descubierto y un maremoto de reacciones en internet. "Estoy sufriendo un delito contra mi intimidad. Me están pidiendo dinero, están intentando chantajearme y he decidido denunciar a todo aquel que distribuya el vídeo en redes sociales o en Whatsapps privados. [...] No tengo nada más que decir porque tampoco he hecho nada grave", dijo el técnico madrileño antes de conocer que el Málaga le iba a suspender temporalmente.

No es ni el primer personaje del mundo del fútbol en verse salpicado por un escándalo así, ni será el último. El caso de Víctor recuerda al de Éver Banega, actual jugador del Sevilla, que en 2008 sufrió una filtración similar mientras jugaba en el Valencia. El vídeo, que correspondía a su etapa en Boca Juniors, enseñaba al argentino masturbándose también frente a la cámara. Igual que Andrés Guardado, en 2011, del que se filtró un vídeo suyo manteniendo 'cibersexo' con una modelo argentina mientras estaba concentrado con la selección mexicana.

Escándalo sexual de Delle Alli en 2018

El vídeo de Dele Alli

Los de Víctor, Banega y Guardado, entre otros, son solo vídeos de una índole por debajo de otros escándalos que van más allá de un simple 'tocamiento' ante la cámara. En la Premier League están más que acostumbrados a estos asuntos y solo hay que recordar el revuelo que generó en 2018 la filtración de un vídeo de Dele Alli, una de las estrellas actuales del Tottenham. En él, el internacional inglés, completamente desnudo, era grabado por varios compañeros mientras una mujer que se encontraba de espaldas le realizaba una felación. Luego se supo que se trataba de su pareja Ruby Mae. Del argentino Ezequiel Lavezzi, ex del PSG entre otros, también se publicaron fotos en una actitud más que cariñosa con su novia Yanina Screpante.

Escándalo sexual del Leicester

La Premier que nació de una orgía

Los mayores escándalos con 'vídeos porno' de los futbolistas lo conforman actos grupales, orgías y tríos, que han dado mucho de qué hablar y que a más de uno le ha costado su trabajo en el club al que pertenecía. La épica historia del Leicester que ganó la Premier League en 2016 comienza con una orgía con prostitutas. Las imágenes de James Pearson, Adam Smith y Tom Hopper haciendo el acto con varias mujeres tailandesas durante una gira del equipo dieron la vuelta al mundo. Aquello acabó con el despido de los tres jugadores y del entrenador y padre de uno de los implicados, Nigel Pearson. Su sustituto fue Claudio Ranieri y el resto de la historia ya la conocen todos.

Escándalo sexual del Sunderland

La bacanal del Sunderland con una menor

Aquella bacanal recordó a la que protagonizaron diez años antes, en 2006, tres jugadores del Sunderland: Ben Alwick, Liam Lawrence y Chris Brown. Alquilaron una habitación de un hotel en la que quedaron con una joven para mantener relaciones sexuales con ella. Alwick y Lawrence practicaban sexo con ella mientras Brown lo grababa. La cinta se filtro y se descubrió que la chica tenía solo 16 años y no había dado su consentimiento para ser filmada. Los futbolistas fueron despedidos.

Sergi Enrich y Luna, en un entrenamiento.

El 'caso Luna y Enrich'

En España, el escándalo más reciente tiene como protagonistas a Sergi Enrich y Antonio Luna, por entonces compañeros en el Eibar. Ocurrió en 2016, cuando se filtró un vídeo de ambos futbolistas manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Grabaron y difundieron el vídeo sin el consentimiento de la chica, que les denunció. El Eibar les apartó del equipo unos días y ahora la Fiscalía pide cinco años de cárcel para ambos y dos para el también futbolista Eddy Silvestre (Albacete) por participar en la difusión de las imágenes.

Otro trío que dio la vuelta al mundo hace escasos meses fue el del jugador del Cagliari Cyril Théréau, quien hacía de 'director de orquesta' mientras un hombre y una mujer practicaban sexo.

La selección de México en el Mundial de Rusia

La fiesta con 'escorts' antes del Mundial

Pocos días antes del comienzo del Mundial de Rusia, ocho jugadores de la selección de México (Memo Ochoa, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Jonathan y Giovani Dos Santos, Raúl Jiménez y Marco Fabián) estuvieron en una fiesta con 30 escorts de lujo. Luego apareció un supuesto vídeo de los jugadores con las mujeres en una piscina, pero se acabó descubriendo que era un 'fake' y que las imágenes no correspondían a ellos.

Cañizares y el desnudo de su mujer

En 2012, cuando las redes sociales estaban en pleno estallido, Santiago Cañizares pagó el pato de novato en ellas. El exfutbolista estaba disputando el Rally de Ávila cuando al acabar la jornada se encontró publicadas en su cuenta de Instagram varias fotografías de su mujer desnuda en la ducha de su casa.

Cañizares explicó entonces, y ha mantenido siempre, que él no publicó esas imágenes, aunque no fue víctima de ningún hackeo sino más bien de la travesura de su hija. Según narró el exfutbolista: "Mientras que la madre se pegaba una ducha, le dejo el móvil a la niña para que se entretuviera, y como ya sabe hacer fotos se puso a hacer unas cuantas. Como le llaman mucho la atención los botones verdes de la pantalla debió empezar a tocarlos todos. Hizo las fotos con Instagram".

Mayte García, la esposa de Cañizares, superó el incidente con el tiempo aunque no lo pasó nada bien según contó el portero. "Lo ha pasado mal. Salir desnuda no es plato de buen gusto pero pasados los días nos quedamos con la anécdota", concluía.

Annie Kilner y Kyle Walker Instagram

Los 'fakes' más famosos

Hablando de 'fakes' hay algunos otros sonados. Uno es como poco surrealista. Implica a Kyle Walker, ahora futbolista del Manchester City, quien supuestamente había grabado cómo su perro realizaba sexo oral a su mujer. El futbolista negó que se tratara de ellos y denunció los hechos.

También Ronaldinho se vio una vez salpicado por una filtración de un vídeo en el que aparentemente se masturbaba ante una cámara, pero se trataba de un montaje. Más recientemente, unas fotos de carácter sexual aparecieron en las redes sociales del portero Jaume Doménech. Se especuló con que el futbolista las hubiera publicado por error, pero el Valencia informó de que había sufrido un 'hackeo' de sus cuentas.

