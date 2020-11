Javier Mascherano anuncia su retirada a los 36 años

Javier Mascherano se retira del fútbol profesional. El jugador argentino de 36 años anunció en una rueda de prena con Estudiantes de La Plata que abandonaba su carrera deportiva desde este mismo momento. Un adiós inesperado y que supone todo un golpe para el fútbol internacional, especialmente para el del país, por su larga trayectoria.

"Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente. Hoy jugué mi último partido. Es una decisión que ya hace tiempo la venía pensando, la había hablado con el club. Creo que es momento de terminar mi carrera, por sensaciones que tengo y por un montón de cosas que me fueron pasando en estos meses que hacen que, a nivel personal, habiéndolo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy", ha anunciado.

"Sobre todo porque, bueno, he vivido mi profesión al máximo, al cien por ciento. Di lo máximo que podía y hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta, y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes ni a mis compañeros ni a esta profesión que me lo ha dado todo. Volví en la pretemporada postpandemia creyendo que esa emoción la podía volver a sentir, a sentir todo eso que me hizo ser quien soy, y la verdad que no pude. No pude y por respeto a todos hoy es el momento de dar un paso al costado y de terminar con resta carrera".

La comparecencia se ha producido minutos después de la derrota por 0-1 ante Argentinos Juniors, donde Javier Mascherano fue titular y terminó con una tarjeta amarilla en su cuenta particular.

El centrocampista llegó a principios de este mismo 2020 a Estudiantes de La Plata. Regresaba así a su país, a un equipo nuevo y donde podía ir diciendo adiós al fútbol paulatinamente. Lo hizo procedente de la liga china y sin ningún pago por su fichaje, pues llegaba como jugador libre.

Mascherano, pese a sus 36 años, estaba siendo clave en el equipo argentino. Un pilar fundamental y líder del equipo, tal y como han reflejado sus minutos en lo que va de temporada. Además de jugar los 90' ante Argentinos Juniors, también lo hizo ante San Lorenzo y Aldosivi. Rindiendo al máximo hasta el final.

Igualmente, antes del parón, 'Masche' mantuvo la titularidad indiscutible. Los resultados tampoco fueron del todo positivos puesto que en los siete partidos disputados solo se cosechó una victoria frente a los tres empates y tres derrotas.

Consejo al Barça

El centrocampista abandonó el Barça en 2018. Sin embargo, el recuerdo en el club catalán de Mascherano seguía vigente y este, a su vez, guardaba aún lazos con la entidad de la Ciudad Condal. Especialmente por la estancia de Leo Messi, íntimo amigo de 'El Jefecito'. Por ello, y en los tiempos tan convulsos que ha vivido el Barcelona, Mascherano fue uno de los muchos que opinó sobre la gestión del club.

"Está en ebullición", reconoció en una entrevista. "Es un club donde se demandan no solamente resultados, sino mantener un estilo de juego y eso es lo que hoy en día el seguidor del Barcelona, el aficionado, está reclamando", analizó Mascherano. La obligación era "volver a sentar las bases de lo que fue el club hace unos años retomando la filosofía que hacía diferente al Barça de otros clubes".

Meses después, Bartomeu ha abandonado la entidad previa dimisión y evitando así una histórica moción de censura. El futuro de Messi continúa en el aire y solo el tiempo dirá si el análisis de Mascherano es el que debe intentar cumplir el Barça.

Una larga carrera

Javier Mascherano se formó en las categorías inferiores de River Plate, club emblema del fútbol argentino. Dio el salto al primer equipo y en dos temporadas fichó por el Corinthians por algo más de 12 millones de euros. Gran cifra para un jugador con poca trayectoria. Y, desde que jugó en Brasil, comenzó el despegue de Mascherano.

'El Jefecito' lo fue también en el West Ham, tan solo una temporada después de fichar por el Corinthians. De ahí se marchó cedido al Liverpool hasta que en febrero de 2008 firmó el contrato tan esperado con los de Anfield. Allí se hizo grande durante tres campañas, cuando en verano del 2010 fichó por el FC Barcelona. En 2018, 334 partidos y 18 títulos después, se marchó a China. Dos años en el Hebei fueron suficientes hasta recalar en La Plata y poner el broche de oro.

