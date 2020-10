Verón: "Messi está incómodo en el Barcelona"

Leo Messi pasa por uno de los momentos más complicados de su trayectoria deportiva. Desde que este verano se hiciese público que quería abandonar el Barcelona, el nombre del delantero argentino ha estado en boca de todos. El último en hablar sobre su situación es su compatriota Juan Sebastián Verón.

'La Bruja' ha confirmado que el futbolista no se encuentra a gusto en el Barcelona. "Lo noto incómodo por el momento. El Barcelona en todos estos años ha buscado ser protagonista y ahora está en un momento de transición, con mucho recambio y en busca de una nueva identidad", ha apuntado en declaraciones para Deportivo IP.

"El club no lo ha podido acompañar en la configuración de un grupo y un equipo", ha continuado el exfutbolista de grandes equipos como Boca Juniors, Manchester United o Chelsea. Verón ha querido incidir en que todo esto no es otra cosa que un factor que "conspira contra todo lo que es él".

Juan Sebastián Verón EFE

Verón ha señalado que Messi "siempre ha sido un jugador competitivo", quien además "buscó tratar de mantenerse en lo más alto". Por eso llama más la atención la situación que vive en la actualidad el '10' azulgrana, quien en lo que va de La Liga solo suma un gol y dos asistencias, más otro tanto que marcó en el estreno de los culés en la Champions League.

Otros temas

'La Bruja' también ha hablado de otros temas en la citada entrevista, como del estado de Mascherano: "Javier está muy bien. Ojalá que en este tiempo, que fue perdido y difícil porque no pudimos disfrutarlo, pueda transitar esta última etapa bien y que podamos finalmente disfrutarlo. No saltó un entrenamiento y es una referencia importantísima para los más chicos. Además, interna y externamente es importante para el fútbol argentino".

Al mismo tiempo, ha sido preguntado por cómo ve a la AFA. "Como está y como transita... La realidad es que hoy no es un lugar en el cual esté muy presente. En definitiva, es la gestión y cada uno elige de qué manera hacerlo. Lo importante es que vuelva el fútbol y empiece a rodar la pelota", ha señalado Verón.

Juan Sebastián 'La Bruja' Verón Reuters

Antes de finalizar, también fue cuestionado por qué respondería si le llama Kily González para comer un asado junto a Maradona. "No sé... Si él me llama, con el Kily voy a cualquier lugar porque es mi hermano, pasamos muchísimo tiempo juntos. Después no sé por qué no tengo ni idea. Estamos haciendo supuestos, no sabría qué decirte", sentenció 'La Bruja'.

[Más información - Algo pasa con Messi en El Clásico: la sequía que preocupa al Barça]