Los deseos de Verón: "Me gustaría ser presidente de la AFA y que Simeone sea el seleccionador"

'La Bruja' Verón es uno de los jugadores más importantes que ha dado el fútbol argentino. Después de colgar las botas ha acabado por convertirse en el presidente del Estudiantes de La Plata, pero quiere más. Muestra igual de ambición en sus tiempos como futbolista que ahora y ya tiene un objetivo a largo plazo.

El ex de equipos como el propio Estudiantes, Boca Juniors, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea o Inter de Milán quiere convertirse en un futuro el máximo dirigente del fútbol argentino, quiere presidir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"En algún momento realmente me gustaría. Hoy hay una cuestión educativa, nutricional que hay que llevar a todos lados que es importante y que ayuda al deportista. En ese ayudar la parte política y el lugar que ocupes es importante. Aportaría modernización", ha asegurado Juan Sebastián Verón.

Juan Sebastián 'La Bruja' Verón, en un partido con Estudiantes de La Plata. Foto: Redes Sociales

Incluso ha pensado a su entrenador ideal para dirigir en su día la selección de Argentina: Simeone. De hecho, ha señalado que su excompañero en el combinado nacional "en algún momento" va a acabar dirigiendo la Albiceleste, por el momento continúa entrenando al Atlético de Madrid. "Para mí, es de los técnicos que en continuidad mejor está hoy en Europa", ha asegurado en declaraciones para Fox Sports.

Verón y Maradona

También ha hablado sobre Diego Armando Maradona, con el que llegó a compartir vestuario en Boca y quien fue su entrenador en la selección en el Mundial de 2010, y es que han corrido ríos de tinta sobre sus desencuentros: "El tiempo cura todas las heridas. Lo que diga sobre mí no me va a cambiar nada lo que siento y lo que me dio como jugador. Tuve suerte de compartir equipo y fue lo mejor. Se va a dar un reencuentro, hay que encontrar el momento".

[Más información - Qué fue de 'La Bruja' Verón: eterno y polémico, así es el argentino que llegó a presidente]