Messi y el dinero: ¿sabe cuánto tiene en la cuenta del banco pero no cuánto pagaba a Hacienda?

El nombre de Leo Messi va ligado al éxito y también a la polémica. En este 2020, el argentino ha pasado por muchos episodios complicados, convirtiéndose en una noticia constante. El pasado domingo, vio la luz una entrevista que había concedido a Jordi Évole en laSexta, en ella dejó jugosas declaraciones sobre su pasado, presente y también futuro.

Una de las declaraciones más llamativas del seis veces Balón de Oro fue la referente a su cuenta bancaria. Al más puro estilo Broncano, Évole preguntó al argentino si sabía cuánto dinero tenía en el banco. "Sí, sí lo sé", dijo Messi entre risas. Una llamativa respuesta echando la vista atrás. ¿Por qué llama la atención esta respuesta? Porque hace tan solo unos meses aseguró no saber cuánto pagaba a Hacienda.

El caso de Leo Messi con la Hacienda Pública se remonta varios años atrás. El jugador y su padre fueron acusados por defraudar 4,1 millones de euros entre los ejercicios de 2007 y 2009. Ambos fueron condenados a una pena de 21 meses de prisión y dos millones de euros por la Audiencia de Barcelona el 6 de julio del 2016. Sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en mayo del año siguiente.

En el famoso juicio de Leo Messi, el futbolista explicó que no sabía nada de las cuentas, contratos, de lo que pagaba y dejaba de pagar. Nada. Él solo se "dedicaba a jugar al fútbol". "Me dedicaba a jugar al fútbol. Confiaba en mi papá, en los abogados que él había decidido que nos llevaran las cosas y no tenía idea de nada. Obviamente confiaba en mi papá y en sus personas de confianza, en ningún momento pensé que me podían estafar", explicó el jugador del Barça al juez y magistrados.

De aquello a la respuesta que dio a Jordi Évole en este fin de año de 2020. "Sí, sé lo que tengo. Sé lo que hago y lo que no hago. Estoy al tanto de todo", fue la respuesta del delantero argentino. La cuestión es si este cambio se gestó a raíz de todos sus problemas con Hacienda o siempre fue consciente de todo. El propio Leo comentó que no se queja por aquel juicio, sino por el trato recibido.

Y es que no ha sido ni el primer ni el último futbolista en sentarse en el banquillo de un juzgado, pero cree que todo lo que se creó alrededor fue un tanto "desmesurado". "No sé si me están investigando más o no. Tuve un problema con Hacienda en el cual estaba asesorado por abogados y terminó solucionándose. Pasó todo eso y no me quejo, pero sí me quejo del trato que recibí, porque creo que fue desmesurado, sobre todo por parte de la prensa madrileña, aunque en Barcelona también hubo quienes me atacaron y me dolió ese trato", le dijo a Évole.

En junio de 2017, la Fiscalía decidió aceptar sustituir el castigo por una multa de 255.000 euros, algo que un mes más tarde confirmó la Audiencia de Barcelona. Pero los líos del '10' del Barça con Hacienda no terminaron ahí. Fue a principios de este 2020 cuando se destapó que un exempleado de la Fundación Messi, Federico Rettori, puso una denuncia por estafa y blanqueo.

Esta denuncia fue interpuesta en junio de 2019, en ella Rettori, que trabajó en la Fundación Messi entre los años 2012 y 2015, señaló que "fondos que originalmente debían ser destinados a acciones sociales fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha fundación". Es más, afirmó que la Fundación no se inscribió hasta el 2012 en el Registro Catalán de Fundaciones.

Leo Messi, durante un partido del Barcelona de la temporada 2019/2020 Reuters

"Todos esos años la Fundación Leo Messi recibió dinero del FC Barcelona como donaciones. Para recibir donaciones la Fundación Messi debería haber estado inscrita (en el Registro). Utilizó beneficios fiscales que legalmente no le correspondían, lo que le permitió al FC Barcelona y a la Fundación ahorrar varios millones de euros en pago de impuestos", indicó el denunciante.

"El club obtenía deducciones fiscales del 35% del impuesto de sociedades y Messi evitaba pagar el 45% del impuesto de la renta física de las personas ya que las organizaciones civiles con un fin benéfico no pagan impuestos por las donaciones que reciben", afirmó por aquel entonces un Rettori que el pasado mes de septiembre acudió a declarar a la Audiencia Nacional, aunque se mostró desolado tras esto pues aseguró que parecía que nadie está dispuesto a investigar el caso.

