Leo Messi saca los colores de Bartomeu: una relación de engaños "durante muchos años"

Leo Messi habló claro y conciso sobre lo sucedido en los últimos meses, y probablemente en los últimos años, en el Barça. Jordi Évole consiguió que el argentino se relajara y hablara largo y tendido sobre esa no salida del conjunto culé durante el último verano y, sobre todo, apuntó a Josep Maria Bartomeu como el responsable de haber enturbiado su situación hasta provocar que enviara su famoso burofax. Sobre la actitud del expresidente azulgrana habló en la entrevista emitida este domingo.

El argentino quiso aclarar que su decisión no fue cosa de un día, si no de un largo "camino" donde los resultados deportivos se acumularon con situaciones personales que terminaron minando la moral de Messi. Pero, sin duda, tras estas palabras del '10', todos los dedos apuntan a Bartomeu: "Me engañó en muchas cosas, las cuales prefiero no sacarlas porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron. Te puedo asegurar que muchísimas y en varios años".

Messi abrió la caja de los truenos y aclaró que la relación entre ambos ya era tensa antes del momento culmen de este verano. El argentino aclaró que seis meses antes de enviar el burofax ya hubo conversaciones explicando que quería poner fin a su relación con el club, pero que le fueron dando largas hasta que lo hizo oficial con esa comunicación del mes de agosto. El expresidente tensó la cuerda hasta que Messi apretó el botón rojo.

“Bartomeu me engañó en muchas cosas y durante varios años”. #MessiÉvole pic.twitter.com/AsSJkBE98Q — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

Messi desistió y expuso sus motivos en una entrevista en septiembre, tratando de hacer prevalecer sus valores culés por encima de su interés personal. En cualquier caso, a Évole le deja claro que sus abogados le habían asegurado que podría haber ganado esa disputa judicial a la que no se quiso someter. "Quería hacerlo bien. Pero se montó ese lío, el presidente no quiso, empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí. Yo sigo tranquilo porque hice lo que debía", argumentó el argentino.

'Nobita' y lo que oculta

Messi prefirió no aclarar en qué cosas le engañó Bartomeu. Dejó en el aire esa circunstancia que, probablemente, en algún momento salga a la luz. No tenía nada que ver con el 'Barçagate', eso sí lo aclaró. Son muchas las cuestiones que quedaron en el aire por conocer, pero la tensión entre las dos partes es más que evidente. También tuvo un momento para cargar contra Tusquets por esas declaraciones admitiendo que él lo habría vendido en verano. Leo estima que no debió abrir ese cajón.

Lo que no pudo ocultar era ese mote que le puso el 'Youtuber' AuronPlay a Bartomeu y que se quedó instalado en el vestuario: 'Nobita'. "Alguno lo hacía sí. Yo ninguna vez le dije Nobita", explicó un Messi visiblemente dolido con Bartomeu por su trato, por intentar que el argentino quedase como el malo de la película y por impedir una salida deseada, a pesar de que su entorno quería permanecer en Barcelona. Este domingo, el expresidente del club azulgrana quedó retratado.

