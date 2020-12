Las claves que acercan a Leo Messi al Manchester City de Guardiola

"Está realmente mal y va a ser muy difícil volver a donde estábamos", fueron las palabras de Leo Messi sobre el estado del Barcelona en la actualidad. Unas palabras llamativas en la entrevista más esperada del futbolista a Jordi Évole en laSexta. El delantero no confirmó que se quedaría en el Camp Nou más allá del mes de junio, pero sí que afirmó que hasta que no acabe la 2020/2021 no habrá decisión final.

Sin embargo, un desliz en sus palabras llamó la atención: "Sé que hay mucha gente del Barça que me quiera. También sé que hay otra parte que no está así. Pero voy a hacer lo mejor para mí y para el club, eso que no quepa duda a nadie. Y en el futuro querré volver a vivir en Barcelona y estar en el club, aportar en el club con lo que sea".

Ese "volver" llamó la atención a Évole, quien le dijo que para volver primero hay que irse. "Yo siempre he querido vivir en Estados Unidos, de vivir el fútbol ahí, la liga ahí y también. Por eso digo lo de volver a Barcelona, pero no sé lo que va a pasar. No sé si se dará. Ahora no pienso en otra liga u otro club, solo pienso en acabar la temporada con el Barça", dijo Messi.

A los más atentos no les habrá pasado desapercibido ese deseo de jugar en la MLS, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hace tanto que se habló de que su contrato con el Manchester City iría de jugar en el equipo de la franquicia en la Premier League para luego acabar en la liga norteamericana en el New York City.

"No sé si me iré o no. Pero si me toca irme, me gustaría hacerlo de la mejor manera. Pero si me voy, me gustaría volver a la ciudad y al club, aportar al club para hacerlo mejor", afirmó Leo Messi. El '10' azulgrana no despeja dudas, pero ese pensamiento de volver a la Ciudad Condal pone en sobreaviso a todo el barcelonismo. Los motivos para decantarse por el City son tres:

Pep Guardiola

Cuando Guardiola se fue, se habló de que la relación con los pesos pesados del vestuario se había fracturado, pero lo cierto es que pasados los años y tomando distancia, para Messi no hay ningún entrenador como Pep. De hecho, afirmó en esta entrevista que tanto el de Sampedor como Luis Enrique son los mejores del mundo.

"Para mí es el mejor. Tiene algo especial. Te hace ver las cosas de una manera, me gustaba cómo preparaba los partidos, cómo lo preparaba tanto defensiva como ofensivamente. Yo tuve la 'mala suerte' que tuve a Guardiola y a Luis Enrique, para mí los dos mejores. Los tuve a los dos en muy poco tiempo. Aprendí muchísimo. Con Guardiola pensé que lo sabía todo, pero luego con Luis Enrique seguí aprendiendo detalles diferentes", dijo sobre Guardiola, con quien confirmó que sigue en contacto.

'Kun' Agüero

Otra de las razones también tiene nombre propio: Sergio 'Kun' Agüero. El actual delantero del Manchester City no atraviesa por su mejor momento con los skyblues, pero su buena relación con Leo Messi podría favorecer la elección del actual capitán del Barça y de la selección de Argentina.

Ambos han compartido muy buenos momentos con la Albiceleste y mantienen una gran relación que nunca han ocultado. Es más, algo de lo más llamativo de su entrevista con Évole fue que cuándo se le preguntó por su mejor amigo en el vestuario no pudo decir un solo nombre. Sí que comentó que se llevaba bien con los más veteranos, pero parece que le falta ese gran apoyo que fue en su día Luis Suárez.

MLS

La Major League Soccer es el último factor a tener en cuenta para que todo apunta a que el fichaje de Leo Messi por el Manchester City se comienza a acercar cada vez más. El futbolista sueña, como ya se ha recordado, con vivir en Estados Unidos, jugar en su liga y vivir esa experiencia.

El City tiene su equipo de la MLS en Nueva York, donde ya jugó otro viejo conocido del Barcelona como es el español David Villa. De ahí que la opción de futuro que más cuadre con sus aspiraciones es la de verle abandonar Can Barça, para volver a jugar con Guardiola en Mánchester y acabar en la MLS en el New York City.

