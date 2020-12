Los secretos del éxito de Cristiano Ronaldo: 35 años, premios individuales y superando a históricos

Cristiano Ronaldo cerrará el 2020 con un premio bajo el brazo. Tradición a la que ya se ha acostumbrado y que a sus 35 años, casi 36, le convierten en una figura del fútbol mundial que en pocas ocasiones se ha visto. El delantero luso fue recientemente nombrado mejor jugador de lo que va de siglo en unos premios que, entre otros, galardonaron a Pep Guardiola como mejor técnico.

El goleador de la Juventus remedió así la ausencia del esperado The Best. El galardón de la FIFA se lo llevó Lewandowski para romper el dominio entre Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, no supuso ninguna sorpresa en lo que respecta a la primera plaza. El gran duelo estuvo por el segundo puesto y, ahí, el luso salió ganando. Por pocos puntos, concretamente tres, Ronaldo superó a Messi en la pelea por el galardón con un 38-35.

Con estos reconocimientos, Cristiano Ronaldo sigue aumentando su leyenda y asentándose en la élite mundial pese a su edad. Lo que para muchos suele ser el momento de decir adiós con honores, para el luso se ha convertido en una oportunidad para demostrar por qué es diferente. Y, por el momento, lo está consiguiendo a base de premios y números en el terreno de juego.

¿Cuál es la clave? Evidentemente, una es el talento. Sin embargo, el peso de Cristiano Ronaldo va más allá. El delantero luso es un portento físico y su trabajo individual es el que le ha llevado hasta la cima del fútbol. Tal es su exigencia que, en esos mismos premios donde fue designado mejor jugador del siglo, bromeó con la forma física de su hijo. "Veremos si llega a ser un gran jugador", espetó, porque "bebe refrescos y come patatas fritas".

El secreto del luso es un entrenamiento constante y una alimentación muy estricta. Seis platos al día y más de un alimento prohibido. Según desveló hace meses The Sun, el delantero de la Juventus desayuna con jamón, queso y algo de yogur bajo en calorías. Los vegetales y el pollo llegan a media mañana, luego llega el pescado y por la tarde la fruta. A la hora de cenar, la ensalada y la carne. Incluso se ha destacado en varias ocasiones la importancia de dormir bien.

Cristiano Ronaldo entrena en su casa de Portugal Instagram (@cristiano)

Su potencial ha quedado reflejado en el terreno de juego y también fuera. Sin ir más lejos, cuando se infectó de la Covid-19, compartió en varias ocasiones los entrenamientos que estaba llevando a cabo mientras estaba aislado.

Gran año

Los números hablan por sí solos. Cristiano Ronaldo está en forma y se ha erigido máximo goleador de la Juventus. Unas actuaciones que al final se han traducido en títulos individuales y reconocimientos del mundo del fútbol. Aunque no se haya llevado ni el Balón de Oro, suspendido por la Covid-19, ni el The Best de la FIFA, Cristiano Ronaldo se ha mantenido en lo más alto.

En lo que va de temporada el luso ha disputado 14 partidos con la Juve. Dos encuentros perdidos en la Champions League y otros dos en la Serie A por culpa de la Covid-19. Un contagio que le llegó justo durante la concentración de la selección portuguesa. 14 citas que, sin embargo, se han transformado en 16 dianas. Seis dobletes y una actuación determinante contra el Barcelona en la última jornada de Champions.

En definitiva, logra una diana cada 74 minutos en el terreno de juego. Una cifra que no alcanzaba desde su última temporada en el Real Madrid, cuando vio puerta cada 84 minutos en el césped, y que supera con creces las cosechadas en los dos últimos años en Turín.

Retirada de estrellas

Cristiano Ronaldo, como Leo Messi, ha sido comparado con numerosos talentos históricos del mundo del fútbol. Desde Maradona hasta Pelé. Desde Zidane hasta Ronaldo Nazario. Cualquier ídolo del deporte del balón que haya escrito su nombre en los libros de historia de la disciplina ha sido puesto en una balanza junto al goleador portugués. Y los números, lo más fehaciente posible, constatan que el luso no tiene rival en estos momentos.

El ex del Real Madrid tiene 35 años y cumplirá los 36 el próximo mes de febrero. Es titular indiscutible de un equipo como la Juventus de Turín y aspira a ganar tanto todos los títulos nacionales de Italia como el principal continental como es la Champions League. Además, con grandes datos individuales y sin altibajos físicos que lo impidan.

Una edad que no alcanzaron jugadores como Zidane, Kaká o Ronaldo Nazario, retirados a los 34 años. Otros como Ronaldinho dijeron adiós al fútbol profesional con 35 años, pero lejos del nivel de Cristiano. Pelé se despidió de la élite a los 36 años, justo los que cumplirá próximamente el delantero luso, pero en un equipo como el Cosmos. Maradona, recientemente fallecido, se retiró a los 37 envuelto en polémicas y con un nivel lejos del deseado.

Maradona y Ronaldinho durante un partido benéfico EFE

Nombres como Iniesta, nacido un año después que Cristiano Ronaldo, siguen jugando. Sin embargo, lo hacen en una competición como la japonesa, muy alejada del nivel de la Serie A. Si Cristiano cumple su contrato, acabará jugando con 37 años en la Juventus de Turín y aspirando a todo.

Pelea para el futuro

El detalle que confirma el gran estado de forma de Cristiano Ronaldo pese a su edad es que sigue gustando. El delantero luso tendría lugar en cualquier once titular de las principales potencias europeas. Y de ahí que su futuro, pese a tener 35 años, siga protagonizando titulares entre los clubes continentales de mayor nivel.

Cristiano Ronaldo firmó con la Juventus hasta 2022. Sin embargo, ya la temporada pasada comenzaron los rumores sobre una posible marcha del equipo italiano. El fracaso en la Champions League no gustó en absoluto y la estabilidad en el cuadro de Turín no terminaba de llegar. Tras el cese de Sarri y el fichaje de Pirlo como entrenador principal, el delantero luso parece haber acallado todos los rumores para vivir un momento de oro en la Vecchia Signora.

Sin embargo, hasta que no haya una nueva renovación no se sentenciará la incógnita sobre sus próximos pasos. Y menos si no llega el esperado título europeo, una de las máximas de Cristiano Ronaldo para seguir compitiendo. El Manchester United o el PSG han sido algunos de los clubes con los que se ha relacionado al atacante portugués. La entidad británica, por plantilla y pasado, sería la mejor posicionada para lograr el retorno del goleador. Para conocer la solución habrá que esperar a verano. La Juventus pasó primera de grupo en la Champions goleando al Barcelona y aspiran a alcanzar, como mínimo, la ansiada final de la competición europea.

