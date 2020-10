Cristiano pone fin a su calvario con la Covid-19: da negativo y podrá regresar con la Juventus

Cristiano Ronaldo está de enhorabuena. El futbolista portugués ha dado negativo por fin en las últimas pruebas PCR a las que se ha sometido y ha conseguido superar el coronavirus tras tres positivos, los cuales le han obligado a perderse varios partidos de la Juventus FC, entre ellos, el importante duelo de Champions frente al Barça. El jugador luso podrá jugar ya este fin de semana contra el Spezia.

Buenas noticias para el futbolista portugués que por fin podrá regresar a la disciplina del equipo turinés junto al resto de sus compañeros tras haber permanecido en aislamiento 19 días, desde que regresara de Portugal tras haber dado positivo por coronavirus. Sin duda, el caso del luso ha sido uno de los más polémicos dentro del deporte.

El '7' de la 'Juve' dio positivo en la concentración su selección durante el parón de selecciones de este mes de octubre. Nadie se explicaba cómo podía haber sucedido, ya que todo el combiado nacional se encontraba inmerso en una 'burbuja' sanitaria y Cristiano ya había dado negativo en sus primeras pruebas al llegar. Sin embargo, el exjugador del Real Madrid dio positivo y tuvo que abandonar la concentración y permanecer en aislamiento.

Cristiano Ronaldo, con la Juventus Reuters

Fue en ese momento cuando saltaron todas las alarmas, ya que Cristiano tomó una decisión que ha sido muy cuestionada en su nuevo país. Ronaldo abandonó Portugal, donde debería haber hecho 14 días de cuarentena mínima y cogió un avión medicalizado para trasladarse, con todo tipo de seguridades médicas, hasta Turín, para intentar reducir los plazos en los que estaría alejado de los terrenos de juego. En Italia, la cuarentena mínima obligatoria era de 10 días.

Su objetivo principal era volver lo antes posible y las miras estaban puestas en el duelo de Champions contra el Barça del pasado martes. Sin embargo, los contratiempos empezaron a llegar y el plan de 'CR7' se venía abajo. El luso se sometía a sus primeras pruebas tras haber estado aislado y daba positivo. Todo se complicaba.

No obstante, las malas noticias no habían hecho más que empezar. A ese primer positivo le siguieron otros dos más, haciendo imposible que el luso pudiese estar en ese encuentro tan importante de Champions frente al Barça y frente a Leo Messi, el partido que iba a medir a los dos grandes por primera vez desde que el ex del Madrid abandonara el fútbol español.

Leo Messi, durante el Juventus - Barcelona de la Champions League Reuters

Cristiano está de vuelta

Al final, ha sido este viernes cuando Cristiano ha obtenido por fin ese ansiado negativo que ha estado buscando durante la última semana, poniendo fin a 19 días de confinamiento y cuarentena, 9 más de los que se tenían previstos en un primer momento, y que además han coincidido con un bache el juego y en los resultados de la Juventus.

El equipo italiano solo ha ganado un partido de los últimos cuatro que ha disputado, el debut en Champions frente al Dynamo Kiev, mientras que ha empatado dos encuentros de Serie A, frente al Crotone y frente al Hellas Verona, y ha caído derrotado frente al Barça. La 'Juve' es quinta en la Serie A con 9 puntos en 5 partidos, así que la vuelta de Cristiano, que podrá estar ya este fin de semana en el duelo contra el Spezia, llega en un momento muy necesario.

