Cristiano Ronaldo, en guerra por su positivo y múltiples imprudencias: ¿por qué está en el foco?

Cristiano Ronaldo se enfrenta a la crítica. Su positivo por coronavirus ha armado un enorme revuelo y le ha puesto en contra al ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora. El delantero de la Juventus no ha dudado en encararse públicamente con el político que señaló que había violado el protocolo sanitario. La guerra de Cristiano es el último capítulo de sus comportamientos más que reprochables durante la pandemia.

Lo más reciente es su positivo. A Cristiano le detectaron que había sido contagiado del coronavirus durante la concentración de Portugal. Jugó el amistoso contra España y también en la Liga de Naciones contra Francia. Fue entonces cuando dio positivo y se quedó sin jugar contra Suecia. El asunto ya tenía su gravedad por el mero hecho del contacto que había mantenido el '7' con sus compañeros y rivales esos días.

La cosa va a más si se retrocede un poco más en el tiempo. El 3 de octubre, la Juventus anunciaba el positivo de dos miembros de su cuerpo técnico. Eso implicaba que todo el club estaba bajo sospecha y, además, ante el repunte de casos se había decretado la norma de no salir del país. Cristiano y otros compañeros se saltaron el protocolo (fueron denunciados) y viajaron con sus selecciones. Diez días después, en los que estuvo pegado a sus compañeros de selección como enseñó en redes sociales, daba positivo.

Ver esta publicación en Instagram Unidos dentro e fora do campo! #todosportugal Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 12 Oct, 2020 a las 12:56 PDT

En la concentración de Portugal despejaban balones para proteger a su estrella: "Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus", dijo Fernando Santos, seleccionador luso.

Cristiano, tras dar positivo, decidió volver de Portugal a Italia para cumplir allí los diez días de aislamiento y poder estar con su equipo en el partido contra el Barça de Champions League. "Hice todo con autorización. Regresé de Portugal con un avión sanitario, no tuve contacto con nadie. Hice todo con permiso", se defendía el portugués este viernes en sus redes ante las acusaciones de Spadafora. "De lo que estamos hablando es totalmente falso. Un señor que no quiero nombrar dice que no he seguido el protocolo, pero es falso", añadió.

Spadafora había acusado al luso de violar el protocolo, aunque se refería al viaje de Italia a Portugal y no el de vuelta, como se defendió el propio Cristiano. El ministro estalló: "El hecho de que algunos futbolistas sean muy reconocidos no les autoriza a ser arrogantes, irrespetuosos hacia las instituciones y a mentir. Es más, cuando una persona es muy conocida debería tener la responsabilidad de pensar y ser un ejemplo".

Sus otras irresponsabilidades

Cristiano hizo mal las cosas y su historial durante los últimos meses, desde que empezara la pandemia, no le deja en buen lugar. Entre otras cosas, se le cazó paseando sin mascarilla en Madeira, hizo otro viaje relámpago a Portugal saltándose las recomendaciones sanitarias y organizó una fiesta cerca de Lisboa sin la conveniente protección. También durante un partido con la Juventus se le abroncó por no usar la mascarilla en la grada, como si con él no fuera la norma.

El mensaje de Katia Aveiro

Mensajes antiCovid

Las irresponsabilidades de Cristiano vienen acompañadas del mensaje de su familia tras su positivo. Cuanto menos controvertido. "Si tiene que ser Cristiano Ronaldo para despertar al mundo, tengo que decir que entonces este portugués es un predestinado, un enviado por Dios. A partir de hoy miles de personas ya no creerán en la pandemia, en las pruebas y en las medidas tomadas como yo. Es el mayor fraude jamás visto", escribía su hermana Katia Aveiro y replicaba su madre Dolores en sus redes.

¿Es que los 'Ronaldos' no creen en el coronavirus pese a superarse el millón de fallecidos en todo el mundo? Los comportamientos de Cristiano, por el momento, ya están generando gran controversia en Italia. El astro luso suma actuaciones irresponsables, aunque ahora le toca estar confinado en su casa en Turín. Desde ella, en su piscina cubierta, mandó otro enigmático mensaje: "No dejes que lo que no puedes hacer se interponga en el camino de lo que puedes hacer".

