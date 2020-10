La familia de Cristiano Ronaldo apunta a una conspiración tras su positivo por coronavirus

El positivo de Cristiano Ronaldo por coronavirus fue la noticia del día este martes. El delantero portugués, uno de los jugadores de fútbol más ilustres de la historia, ha sido contagiado por la Covid-19 y las reacciones no se han hecho esperar. El '7' ha decidido interrumpir su cuarentena en la sede de Portugal para regresar a Turín mientras que su familia ha encendido las redes sociales.

Primero era Katia Aveiro, la hermana de Cristiano, y luego Dolores Aveiro, su madre. Ambas compartieron un mensaje en sus respectivas cuentas de Instagram que han creado un enorme revuelo y con el que han querido poner en duda la credibilidad del coronavirus pese al contagio del astro luso. "Es el mayor fraude jamás visto", dice parte del mensaje.

Las palabras al completo son las siguientes: "Si tiene que ser Cristiano Ronaldo para despertar al mundo, tengo que decir que entonces este portugués es un predestinado, un enviado por Dios. A partir de hoy miles de personas ya no creerán en la pandemia, en las pruebas y en las medidas tomadas como yo. Es el mayor fraude jamás visto".

El mensaje de Katia Aveiro

"Una frase que leí hoy y le di una gran ovación. Basta de hacer del mundo marionetas ... que alguien abra los ojos por favor", concluía la segunda parte del mensaje que escribió Katia acompañando una foto de su hermano con la camiseta de Portugal y un emoji de una cara pensativa. Luego ese mismo mensaje sería compartido por Dolores en su propia cuenta de Instagram.

El mensaje de Fernando Santos

Estas palabras de la familia de Cristiano se unen a las de Fernando Santos, seleccionador de Portugal, que reaccionó este martes al positivo de su futbolista estrella. "Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus", dijo dando ya algo de misterio al positivo del delantero de la Juventus.

El técnico portugués mandó un mensaje de tranquilidad respecto al estado de Cristiano Ronaldo. Afirmó que no tiene síntomas de la Covid-19, al tiempo que insistió en que en la concentración del combinado nacional luso se habían cumplido todas las reglas y protocolos referentes al coronavirus. Cristiano vuelve a estar en el foco.

