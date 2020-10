Cristiano Ronaldo, un positivo misterioso: "Aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas"

La noticia bomba de este martes 13 de octubre fue el positivo por coronavirus de Cristiano Ronaldo. El resultado del test del delantero portugués ha caído como un jarro de agua fría, no solo dentro de su selección, sino también entre los equipos rivales a los que se ha enfrentado durante el parón.

También la Juventus de Turín mira recelosa la situación y es que la próxima semana comienza la fase de grupos de la Champions League. El delantero no ha hablado, pero sí lo ha hecho Fernando Santos, quien ha señalado que Ronaldo "solo dice que quiere jugar".

El seleccionador de Portugal ha mandado un mensaje de tranquilidad respecto al estado de su jugador. Ha afirmado que no tiene síntomas de la Covid-19, al tiempo que ha insistido en que en la concentración del combinado nacional luso se han cumplido todas las reglas y protocolos referentes al coronavirus.

Fernando Santos y Cristiano Ronaldo EFE

Fernando Santos ha querido dejar claro que Cristiano Ronaldo no se ha contagiado en la concentración de la selección de Portugal: "Desde el pasado lunes estamos totalmente confinados aquí. Entramos, nos hicieron test y no ha entrado nadie más. En la primera concentración no tuvimos problemas, pero aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus".

Este no es el primer positivo por la Covid-19 en la concentración lusa, antes ya dieron positivo José Fonte y Anthony Lopes. Los portugueses ya han jugado contra España y Francia, pero este miércoles tienen un nuevo partido frente a Suecia en Lisboa.

Baja de Cristiano

El seleccionador portugués no ha obviado que la baja de Cristiano Ronaldo es muy importante para sus intereses: "Cualquier jugador que se ausente por la Covid-19 es una baja de peso, la de Ronaldo tal vez mayor". Aunque ha querido dejar claro que tiene "absoluta confianza en los que van a jugar" frente a Suecia.

"El plan es el mismo, las dinámicas diferentes", ha asegurado Fernando Santos al destacar que esto se debe a que "Cristiano tiene características únicas". También ha recordado, para dotar de confianza a los suyos, que en otras ocasiones han jugado sin el '7' y "han jugado bien".

Lo que sí ha sostenido es que "ningún equipo es mejor sin el mejor del mundo", pero añadió que "este equipo ya mostró que tiene capacidad para responder colectivamente" "Tengo plena confianza en mis jugadores", ha sentenciado un Fernando Santos que se queda sin su futbolista más importante.

