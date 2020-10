La indirecta de un ministro italiano a Cristiano Ronaldo: "arrogante" e "irrespetuoso"

Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes italiano, aseguró este viernes que el hecho de que el portugués Cristiano Ronaldo sea muy reconocido no le autoriza a ser "arrogante", "irrespetuoso hacia las instituciones" y a mentir.



Lo dijo después de que el delantero luso, positivo por coronavirus, definiera como "totalmente falsas" las acusaciones recibidas por incumplir presuntamente el protocolo sanitario. "El hecho de que algunos futbolistas sean muy reconocidos no les autoriza a ser arrogantes, irrespetuosos hacia las instituciones y a mentir. Es más, cuando una persona es muy conocida debería tener la responsabilidad de pensar y ser un ejemplo", afirmó Spadafora en declaraciones difundidas por los medios italianos.



"No quiero seguir hablando de este tema. Confirmo lo que dije ayer (por el jueves) sobre el abandono del hotel por parte de algunos jugadores del Juventus, basándome en comunicaciones del club a la ASL (Hacienda Sanitaria Local) de Turín. Ya no voy a hablar del tema y deseo a todos los positivos que se recuperen pronto", concluyó.





El jueves, Spadafora señaló que Cristiano violó el protocolo sanitario de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) al incorporarse a la selección portuguesa el pasado 5 de octubre pese a que el Juventus tenía orden de quedarse confinado en el J Hotel tras detectarse unos positivos por coronavirus en el personal del club.



Cristiano, quien dio positivo por coronavirus el pasado martes y regresó a Turín el miércoles en un avión ambulancia, ofreció un directo en Instagram en el que definió como "totalmente falsas" esas acusaciones y en el que aseguró que respetó las reglas de acuerdo con el Juventus.



"Regresé de Portugal con un avión sanitario, no he tenido contactos con nadie. Todo estaba autorizado. Lo que se dice es totalmente falso. Un señor que no quiero nombrar dice que no he seguido el protocolo, pero es falso", afirmó Cristiano, según recogen los medios italianos.

El jugador no parece preocupado y ha mostrado su tranquilidad en redes sociales. Su objetivo es volver cuanto antes y la duda es si estará disponible en el duelo ante el Barcelona de la Champions.

“Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer”😉 pic.twitter.com/yN9rQhmEgE — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 16, 2020

Los líos de la Juve

El club italiano no vive días tranquilos. Y es que en las últimas semanas ha tenido dos frentes abiertos: uno el derivado del 'caso Luis Suárez', donde se acusaba a la entidad de haber participado en la creación de un examen falso del uruguayo, y el otro tras la no celebración del duelo ante el Nápoles.

Respecto al conflicto judicial abierto por el nuevo jugador del Atlético de Madrid, la Juventus está tranquila. En la última asamblea del club se trasladó que la Juventus no había participado de ninguna manera y que en diversas ocasiones se había comunicado a Suárez que no ficharía por el equipo de Turín.

Sobre el encuentro ante el Nápoles, la Serie A ha dado por ganado el partido a la Vecchia Signora. Sin embargo, las críticas han sido notables por la actitud de la Juventus. Las autoridades sanitarias, según esgrimió el equipo napolitano, fueron las que no dejaron viajar al equipo. Pese a ello, la Juve mantuvo en todo momento que iba a salir al césped en la hora prevista.

