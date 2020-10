Rossi menosprecia a Aragón y Lambán responde: "La Covid no es su principal problema"

Valentino Rossi no correrá en el Gran Premio de Aragón que se desarrollará este fin de semana. Además, es duda para el de la próxima ocasión en Teruel tras haber dado positivo por coronavirus en los últimos test realizados. El italiano, que ya está fuera de España, ha celebrado no haberse tenido que quedar en Aragón.

Unas palabras de menosprecio que ha realizado durante una entrevista en Radio Deejay y que no han sentado nada bien a la gente de la región. Y, principalmente, al presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. El máximo mandatario de la Comunidad, vía redes sociales, no ha tardado en responder a las palabras del piloto.

Rossi aseguró horas antes que había tenido "suerte". "Si debo estar una semana o diez días en Aragón, me tiro por el balcón", espetó Valentino Rossi. Declaraciones ofensivas para Aragón y que Lambán ha replicado sin pelos en la lengua. El presidente ha invitado a Rossi a volver "cuando quiera". Sin embargo, para hacerlo primero tendría que curarse de dos problemas, según Lambán.

"Vuelva usted cuando quiera pero, por favor, cúrese antes. Pero, !cúrese del todo, que la Covid no es su principal problema de salud", ha respondido el líder socialista mientras citaba la noticia de las palabras de Rossi.

El veterano piloto fue detectado como positivo de la Covid-19 este mismo jueves. Esa fue al menos la fecha en la que lo hizo público, pues según sus palabras el primer test lo pasó el martes y sería el miércoles cuando recibió la triste noticia. 'El Doctor' Hizo saltar las alarmas, pues podría llegar a perderse los dos próximos grandes premios. Él, sin embargo, espera no tener que estar tanto tiempo apartado de los circuitos. En la misma entrevista, Rossi ha explicado que "estaba bien" cuando se hizo la "prueba clásica", la rutinaria.

"Tenía luz verde para entrar, pero antes de irme empecé a sentirme mal". Rossi notó los síntomas habituales del virus como "dolor de cabeza, dolor de huesos" o incluso "dolor de espalda". Tenía fiebre y se realizó una nueva prueba. El test rápido dio negativo, pero decidió no entrenar por su malestar. Horas después recibió el resultado definitivo y era positivo. "Lo bueno es que estoy en casa, a lo mío".

¿Turno de Lorenzo?

El piloto español, Jorge Lorenzo, ha vuelto a aparecer en primera línea. Tras su retirada del pilotaje, el balear trabaja actualmente como probador de Yamaha. Por ello, el rumor y sueño de verle subirse de nuevo a una moto profesional y correr en el circuito de Aragón se viene comentando en las últimas horas.

Él mismo, hace unas semanas, descartó volver a competir porque estaba completamente cómodo con su modo de vida actual. "No corro porque ya no me apetece", aseguró, "no porque no quiera". Y Rossi respondió recientemente: "Si quieres hacer de piloto probador, necesitas entrenar".

