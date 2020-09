Jorge Lorenzo: "La humildad no gana campeonatos, yo no corro porque ya no me apetece"

Lo que era un simple mensaje de felicitación se ha convertido en una cadena de comentarios que no han dejado a nadie indiferente. Jorge Lorenzo, uno de los mejores pilotos españoles subidos a la moto, pero también uno de los más polémicos cuando se baja de ella, ha vuelto a ser protagonista. Y todo por poner en duda su humildad.

Lorenzo, en sus redes sociales, ha aprovechado para explicar por qué ya no compite y las opciones que ha tenido para regresar. Pero, ante todo, ha querido dejar claro que "la humildad no gana campeonatos", pues sino "habría millones de campeones humildes". El de Palma ha subrayado que no corre porque no quiere, pues siendo probador está contento y no quiere aspirar a más.

"No corro porque ya no me apetece, no porque no pueda. Como probador me siento feliz, realizado, me cuidan bien y dispongo de mucho tiempo libre. ¿Qué más puedo pedir de la vida?", ha indicado ante el comentario de un tuitero. Pero, ¿cómo ha comenzado todo? Con una felicitación a Maverick Viñales.

La humildad no gana campeonatos, si no habría millones de campeones humildes. No corro porque ya no me apetece, no porque no pueda. Como probador me siento feliz, realizado, me cuidan bien y dispongo de mucho tiempo libre. ¿Qué más puedo pedir de la vida? https://t.co/KRaC1YjKZl — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) September 21, 2020

Este se llevó la victoria en Misano. Un triunfo para encabezar el triplete español y que aprieta notablemente el Mundial de Moto GP. Lorenzo no quiso perder la oportunidad y le mandó un mensaje. "No te rendiste. En este deporte no eres tan bueno como dicen algunos cuando ganas y ni tan malo como dicen algunos cuando no lo haces", explicó el tres veces campeón del mundo.

Un comentario que, sin embargo, se produjo en inglés. Y ese hecho no gustó a un aficionado. Lorenzo, entonces, optó por responder tajante como siempre: "Le felicito en el idioma que me apetece. Soy trilingüe, al igual que él". Para colmo, concluyó: "Para tu información, Maximiliano -como se llamaba el seguidor- no es un nombre español".

Como si de una bola de nieve se tratase, poco a poco la conversación sumaba más protagonistas. Otro aficionado replicaba a Lorenzo poniendo en duda su humildad. Ante la falta de tal, ahora "solo" es "un piloto de pruebas, no como otros que todavía corren". "El dinero no lo es todo". Y fue ahí cuando Lorenzo replicó con que "la humildad no gana campeonatos". ¿Por qué responder a sus críticos? "Por diversión" y para "entrenar" su ingenio.

Y, contra todas los ataques que ponían en duda su capacidad encima de la moto, Jorge Lorenzo zanjó: "Si no hubiera llevado muy bien todas las demás motos, no llego a Yamaha". De una felicitación a casi una entrevista de Jorge Lorenzo, contento en su puesto de probador de motos y alejado, al menos por algunos momentos, de los focos.

Lorenzo no quiere correr

El expiloto ha tenido ofertas. Es un hecho. Él mismo lo confirmó hace unos días. Ducati le quiso y él se llegó a plantear la posibilidad de regresar. Sin embargo, acabó rechazando la oferta:

"Puede que fuera por haber estado encerrado tantos meses o porque echaba de menos esa sensación que te provoca el ganar, pero esa llamada hizo que se encendiese en mi cabeza la posibilidad de volver a correr. Empezamos las negociaciones, pero a medida que se iba acercando el momento de firmar, más peso ganaban esas cosas a las que debía volver a renunciar".

