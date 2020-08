Jorge Lorenzo y Ducati, condenados a entenderse: Davide Tardozzi no niega los contactos

Jorge Lorenzo sigue siendo uno de los pilotos más codiciados del Mundial de MotoGP a pesar de llevar mucho tiempo fuera de las carreras. El interés de varias marcas en el piloto mallorquín es real y por eso no se descarta que su vuelta a la parrilla pueda estar más cercana que nunca. En Ducati ya no niegan que los contactos existen.

La vuelta de Jorge no está ni mucho menos cerrada, pero que el equipo italiano no niegue las conversaciones con Lorenzo y eso ya es una gran avance teniendo en cuenta los antecedentes en la relación entre equipo y piloto. Por ello, no es descabellado pensar que la opción del mallorquín se está volviendo a reactivar.

El rendimiento del equipo y de sus corredores en los próximos 15 días marcará de forma importante el futuro de la formación y de las opciones que pueda tener Lorenzo de regresar. En el mes de junio ya hubo un primer acercamiento, pero Ducati se mostraba reticente a que los rumores cogieran fuerzas.

Jorge Lorenzo está confinado en el hotel de Dubai desde el pasado 14 de marzo.

Por eso, desde que comenzó el Mundial, dirigentes de la escudería decidieron cortar de raíz cualquier posibilidad para no desviar la atención de sus pilotos actuales. Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, aseguraba que en caso de que la renovación de Andrea Dovizioso no se llevara a cabo, las opciones serían Bagnaia y Zarco. Lo cierto es que todo dependía de lo que sucediera con 'Dovi', al que querían ver de nuevo en Austria para intentar tomar una decisión.

Sin embargo, la llegada al circuito de Red Bull ha cambiado un poco el tono en Ducati, donde siguen a la espera de qué cara va a mostrar Dovizioso, pero lo cierto es que el nombre de Jorge Lorenzo suena cada vez mejor. Donde antes había una negativa clara y tajante, ahora solo hay balones fuera y alabanzas hacia un piloto que podría estar cada vez más cerca de retornar y ocupar el puesto del actual líder.

La vuelta de Lorenzo, más cerca

"Jorge Lorenzo es un piloto importante. Ha ganado con Ducati. Lo tenemos en el corazón. Es un piloto realmente importante". Esto era lo que decía Davide Tardozzi a DAZN cuando era preguntado sobre el regreso del español, al que quizás no solo tengan en el corazón, si no que también lo tengan en la cabeza como posible opción para el futuro.

Jorge Lorenzo, en e lbox de Ducati en el circuito de Buriram. Ducati

Sin embargo, Tardozzi se mostró preocupado por el rumbo del equipo, lanzando una advertencia a sus pilotos, en especial a Dovizioso, para aprovechar las múltiples ausencias de Márquez y acercarse a la lucha por el campeonato: "Tenemos que ganar. Hemos encontrado algo. Si es posible, hay que salir de aquí con 50 puntos porque cuando vuelva el '93' será un problema".

Por otro lado, la edición del viernes de La Gazzetta dello Sport daba más detalles de la negociación entre Lorenzo y Ducati, la cual se podría cerrar a la baja por un solo año, a razón de 800.000 euros la temporada. Una oferta muy alejada del último contrato que firmó Jorge con la marca italiana en el cual recibió 12 millones de euros. Este nuevo contrato se basaría en una opción que tiene Ducati sobre el corredor español que espira el 23 de agosto y por la cual podría ser el compañero de Jack Miller en 2021.

[Más información: Jorge Lorenzo saca pecho: "¿Álex Márquez mejor que yo? Hay que sacar todos los datos"]