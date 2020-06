El exjefe de Honda carga contra Puig: "Lo de Lorenzo y perder a Pedrosa fue un desastre"

Pese a que ha pasado tiempo desde que Livio Suppo dejó el paddock de MotoGP, de vez en cuando sigue dando su punto de vista de lo que sucede en la parrilla y, especialmente, en los equipos de los que fue director: Ducati y Repsol Honda. En 'MotoGP Round Table' ha opinado sobre la evolución reciente de ambas y si bien destaca el buen trabajo de los italianos, no lo hace así con los japoneses.

"Parece que desde que nos fuimos Nakamoto y yo, excepto Marc, que ya estaba allí, todo lo que han hecho no ha sido un gran éxito, porque la historia con Jorge ha sido un desastre. También lo fue perder a Dani y dejarlo ir como probador de KTM", empezó Suppo su valoración sobre Repsol Honda.

Cargó contra el equipo por los rumores que apuntan a que Pol Espargaró firmará para sustituir a Álex Márquez sin que este haya debutado siquiera: "Ahora, si es verdad que han firmado a Pol, firmar a un 'rookie', da igual si se llama Márquez o no, por un año y cambiarlo antes de verlo correr es un poco extraño. Respeto mucho lo que ha hecho Ducati, menos por lo que está haciendo Honda".

Alex Márquez y Pol Espargaró

Y añadió: "No estoy ahí y es difícil de entender. Cuando yo estaba allí, básicamente, decidíamos Nakamoto y yo. A veces escuchábamos a Alberto (Puig) hablarnos de los jóvenes, porque era como un consejero. Cuando teníamos una lista, hablábamos con los grandes jefes de Japón".

El contrato de los Márquez

Siguió ahondando en el fichaje del pequeño de los Márquez, que no le daba buena espina desde el principio: "Cuando uno es tan fuerte como Marc va logrando más poder en la empresa. Cuando yo estaba allí, esto no creaba problemas en Honda. Sólo si te decía de cambiar un mecánico no podías decir que no por lo que estaba ganando. Nunca tuve que luchar contra él o Emilio (Alzamora). Lo primero extraño de ahora es que firmaran a Álex sólo un año y a Marc, cuatro. Si crees en un novato, le debes dar tiempo para adaptarse a la categoría.

Cargó contra las decisiones 'precipitadas' de Honda: "Todos sabemos que Álex no es Marc y que le llevará tiempo ir rápido con la MotoGP, como le pasó en Moto2. Si no creías en Álex, haber firmado a Zarco, que estaba libre entonces y solventas el problema de Lorenzo para luego ver qué pasa. Zarco habría aceptado firmar un año y Álex ya tenía un contrato con Moto2, con lo que no estaba desesperado por correr. Le podían haber firmado tres años.

"Cuando yo empecé ahí, en los 90, HRC tenía la política de firmar tres años a los novatos. Con lo de los cuatro años de Marc, no lo entiendo por las dos partes. Es mucho. Para el piloto, puede cambiar algo en Honda y que no hagan una moto competitiva y está obligado a estar ahí. Me sorprendió", concluyó.

