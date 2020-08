Stefan Bradl sustituirá a Marc Márquez en el Gran Premio de Brno

Marc Márquez no estará en el Gran Premio de Brno, tercera prueba del Mundial, y sigue viendo como la lucha por el título se le complica a las primeras de cambios. Su caída en el Gran Premio de España ha provocado que tenga que ausentarse de las tres primeras pruebas. Su sustituto será el alemán Stefan Bradl.

La suerte le está siendo esquiva a Marc Márquez en este inicio de Campeonato del Mundo 2020, ya que no consigue encontrar el camino para pelear al menos por el título. Tras su caída en el Gran Premio de España, el de Cervera fue operado de una fractura de húmero de la cual intentó recuperar en tan solo una semana para estar presente en la segunda carrera del año, también en Jerez de la Frontera.

Márquez decidió sacrificar los libres del viernes para entrar directamente el sábado con la intención de conseguir una buena posición en parrilla que le permitiese sumar así algún punto y reducir, aunque fuera mínimamente, su desventaja con corredores como Quartararo o Maverick Viñales.

Sin embargo, el ilerdense, tras dar unas vueltas, comprobó que era prácticamente imposible sostenerse sobre la Honda, por lo que decidió retirarse a pesar de que los médicos le habían dado el OK, y no pudo correr en la segunda prueba del campeonato. No obstante, el esfuerzo que hizo el sábado durante el tiempo que estuvo sobre la moto, le han traído consecuencias peores.

Marc Márquez y Stefan Bradl toman una curva Instagram (stefanbradl6)

Marc ha tenido que volver a ser operado del húmero y ya se ha descartado su presencia en el Gran Premio de Brno, tercera prueba del campeonato y Gran Premio en el que probablemente podría haber estado de no haber intentado forzar para volver una carrera antes. Sin embargo, tras esta nueva intervención, Márquez se despide también la República Checa y habrá que ver si de alguna carrera más debido que la racha de tres carreras seguida que se producirán estas semanas.

De esta forma, el piloto de Honda sumará tres ceros consecutivos que, de traducirse en una nueva victoria de Quartararo, ya le sacaría 75 puntos. Por su parte, Maverick Viñales con dos segundos puestos también le saca una renta considerable que hace difícil hasta pensar en el podio de la temporada.

La oportunidad de Bradl

Por otro lado, el equipo Repsol Honda ya ha movido ficha para buscar al sustituto de Marc para el Gran Premio de Brno. Será el corredor alemán Stefan Bradl, piloto de pruebas del equipo HRC y que acompañará a Álex Márquez en la tercera cita de la temporada.

Stefan Bradl y Marc Márquez en un campo de fútbol Instagram (stefanbradl6)

El que fuera campeón de Moto2 en el año 2019 se subirá a la RC213V y regresará al equipo Honda después de ya lo hiciera el pasado curso para sustituir a Jorge Lorenzo en las carreras que fue baja, llegando a conseguir un décimo puesto como mejor resultado.

El propio Bradl quiso tener unas palabras para Marc: "Le deseo a Marc una recuperación rápida. Lo que hizo en Jerez fue increíble, demostró el espíritu de campeón que tiene. Estoy deseando pilotar la Honda, aunque por la pandemia no he podido probarla como solemos hacer normalmente. Llevará un tiempo ajustarme a la moto y a MotoGP de nuevo, pero me encuentro físicamente bien, es un reto y un honor poder ayudar a Honda. Veremos cómo va el fin de semana".

