Así quedó el brazo de Marc Márquez tras la operación: la impactante imagen de los 12 clavos

Marc Márquez ha compartido en redes sociales cómo ha quedado su brazo después de pasar por quirófano. Una imagen impactante y que refleja el gran esfuerzo que hizo para intentar competir en Jerez. El corredor, aunque optimista y positivo como siempre, ha querido mostrar de esta manera las complicaciones físicas que ha sufrido estos días.

Ya anteriormente se pudieron ver unas imágenes donde el brazo de Márquez aparecía completamente amoratado. Sin embargo, la instantánea compartida por el de Cervera deja en evidencia la gravedad de la caída sufrida. Hasta 12 clavos se pueden contar en la imagen tras la radiografía realizada unos días después de pasar por quirófano.

Márquez se fracturó el húmero. Durante la intervención quirúrgica, los médicos optaron por ponerle una placa de titanio que va acomodada con 12 clavos perfectamente visibles en la fotografía y el vídeo publicados por el corredor de Honda.

"Empezamos con mucha fuerza una nueva semana, pero antes os dejo un resumen fotográfico de la anterior", ha indicado en la fotografía. Su intención, y que podrá cumplir salvo sorpresa de última hora, es poder volver a rodar con su moto en Brno. Sus intentonas para estar en Jerez, a pesar de levantar los elogios de todos sus compañeros, no han sido suficientes.

"No correremos más riesgos", aseguraron desde el equipo de Márquez. Se acababa por tanto la heroica del español, que después de ser operado el martes pretendía competir el domingo y dejar una gran imagen. Las sensaciones al subirse a la moto no fueron del todo buenas y optaron por cambiar de planes. El equipo no forzó a Márquez y él decidió tanto intentar correr como la retirada final, sin presión alguna.

Quartararo en el GP de España 2020 Twitter (@FabioQ20)

Quartararo, líder

El piloto francés está siendo la sensación de esta nueva temporada. Las dos últimas carreras han acabado con dos triunfos del galo y ya se perfila como uno de los grandes rivales a batir en las próximas carreras.

El joven explicó la importancia de Márquez en su desarrollo. Según apuntó, el español le ha ayudado a evolucionar gracias a la presión que ejercía la temporada pasada sobre él. "Con Marc es más difícil ganar, pero está guapo que alguien te apriete", ha llegado a bromear Quartararo.

Ambos se reencontrarán en Brno, donde el francés buscará consolidar su liderazgo en el Mundial de Moto GP y el español recuperar las mejores sensaciones posibles después de dos carreras sin poder competir: la última de Jerez y la anterior en el circuito andaluz, cuando tras un error inicial se vio obligado a remontar hasta caer en una curva y lesionarse en la misma acción.

