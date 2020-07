Luca Cadalora: "Cada vez que piensas que Rossi está acabado, va y da un golpe de efecto"

Luca Cadalora, triple campeón del Mundo, es una voz autorizada dentro de la parrilla de MotoGP. Su relación con el equipo Yamaha sigue estando muy vigente y por ello, cada vez que el italiano habla todos escuchan. Además, su trabajo con Valentino Rossi le ha servido para estudiar a uno de los mejores pilotos de la historia y ser un conocedor absoluto de las motos actuales.

En su último paso por GPOne, aprovechó para analizar al detalle el Gran Premio de Andalucía y, de paso, dar una vuelta a la situación actual de Yamaha, que consiguió colar a tres de sus piloto en el podio gracias a la victoria de Quartararo, el segundo puesto de Viñales y el tercer lugar de Valentino Rossi.

Fue precisamente con el francés y el italiano con quienes más tiempo se detuvo en su análisis, ya que los consideró los triunfadores del Gran Premio. En cambio, fue muy crítico con Viñales al que acusó de no haber aprovechado sus oportunidades en ninguna de las dos carreras que se han corrido sin la plena presencia de Marc Márquez.

Valentino Rossi traza un viraje, durante el test previo al Gran Premio de España, en Jerez. Yamaha

"Esperaba una pelea más estrecha entre Maverick Viñales y Fabio Quartararo. Maverick falló, cometió un error en la primera vuelta tratando de atacar a Fabio y luego no tuvo fuerza para adelantar a Valentino Rossi hasta que la carrera casi terminó".

"Los campeones los distinguen el hecho de que después de ganar la primera carrera se vuelven más fuertes. Eso es lo que le pasó a Fabio. De hecho, él dominó. No tenía incertidumbres porque sabía lo que necesitaba para ganar. Es una señal importante", aseguró el italiano.

No obstante, la crítica a Maverick no se quedó ahí: "Viñales sufre a Fabio, a pesar de estar en diferentes equipos. No lo veo muy bien para el próximo año. También hay que decir que podríamos presenciar algo extraordinario. Quartararo podría ganar el título de MotoGP en un equipo satélite, no sé desde cuándo no sucede".

Fabio Quartararo celebra su victoria en lo más alto del podio de Jerez, en el GP de Andalucía. Efe

Está claro que Maverick, actual líder del equipo Yamaha, está pagando el protagonismo que ha ganado este curso 'El Diablo' Quartararo, que ha recogido ese poder mediático que ha soltado Marc Márquez, al menos en la pista. Aun así, el piloto español se sitúa segundo en la clasificación a tan solo diez puntos de Fabio tras haberse subido en dos ocasiones al cajón.

Plena confianza en Valentino

Luca Cadalora estuvo también especialmente cariñoso con su amigo Valentino Rossi, tercero en Jerez: "Sé con certeza que Valentino todavía es capaz de hacer un buen trabajo. Siempre sorprende a todos".

"Cada vez que comienzas a pensar que se acabó, él da un golpe de efecto y deja claro que todavía va rápido. El podio es una gran satisfacción, aunque no es una victoria. Es una señal fuerte, lograron adaptar la moto a las características de 'Vale' y él respondió. Mostró que si van en su dirección, él está allí".

Valentino está manteniendo una lucha feroz este año con Yamaha para intentar hacer cambios en la M1 que le resulten favorables, ya que se trata de una montura creada en favor de Maverick para poder luchar por el Mundial. Aun así, cada vez que Rossi consigue un mínimo ajuste en su favor, su rendimiento lo nota, tal y como sucedió en la segunda carrera de la temporada.

Valentino Rossi EFE

"Es algo que sucede a menudo. Si hay pilotos, como ha sucedido con Viñales y Quartararo, que van rápido, tienden a hacer que sus configuraciones se vuelvan normales. Pero puede que no se adapten a la orientación de otra persona, como es el caso de Valentino Rossi".

"A veces hay que justificar los cambios que desvían de la configuración básica decidida por los ingenieros de Yamaha. En Jerez, Quartararo fue imbatible. Pero si Valentino y su equipo continúan trabajando, aún pueden mejorar. Lo vi en dificultades en las últimas cuatro vueltas, el agarre del neumático había bajado mucho en el ángulo máximo de inclinación. Pero es algo que se puede resolver con un poco de ajustes".

Las opciones de Marc

Por último, Cadalora habló sobre las opciones de Marc Márquez de pelear por el título: "Si hubiera corrido, probablemente, habríamos visto una pelea entre él y Quartararo. Marc intentó hacer algo extraordinario, pero también creo que fue bueno para él no correr".

"En Brno habría sido más difícil para él, porque habría estado sin energía. Habría pedido demasiado a su cuerpo. Es demasiado pronto para pensar que 50 puntos no son recuperables. Aún puede pasar cualquier cosa".

[Más información: El Mundial más atípico de MotoGP: del todos contra Marc Márquez a la caza de Valentino Rossi]