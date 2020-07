Peñaranda la lía: se filtran vídeos íntimos de su fiesta privada con mujeres desnudas

La Premier League ha terminado y, pese que la pandemia sigue haciendo mella en la sociedad, son muchos los futbolistas que disfrutan ahora de sus vacaciones por todo lo alto. Es el caso de Adalberto Peñaranda, un viejo conocido de La Liga tras su paso por el Granada y que actualmente juega en el Watford. El venezolano ha protagonizado una polémica por culpa de un desliz en las redes sociales.

Peñaranda montó una fiesta privada, pero no una fiesta cualquiera. Y es que por unos vídeos que colgó en Instagram en la parte de 'mejores amigos' y que ahora se han filtrado se puede ver cómo reinaba la locura en ella.

El delantero del Watford, que pasó por otros equipos como Udinese, Málaga o KAS Eupen, aparece en los vídeos junto a unos amigos y un grupo muy amplio de mujeres semidesnudas. Una de ellas, incluso, baila twerk sobre la entrepierna del futbolista.

"Peñaranda" el futbolista profesional venezolano, es tendencia porque subió unas historias en Instagram en la opción de "mejores amigos" con videos de una fiesta bastante íntima, y las críticas hacia él no escasean pic.twitter.com/kB5frta6M7 — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 30, 2020

El vídeo está dando mucho de qué hablar y ya es tendencia en su país, Venezuela. Allí le llueven críticas de mucha gente que cree que se ha sobrepasado con esta fiesta y no ve bien la presencia de tantas mujeres. El futbolista no se ha pronunciado por el momento al respecto de la polémica, aunque no deberá estar muy contento por la filtración de estos vídeos que supuestamente solo compartió con sus mejores amigos.

Y el Watford, en segunda

En lo deportivo, a Peñaranda las cosas tampoco le van para echar cohetes. Esta temporada ha jugado cedido en el KAS Eupen y el equipo al que pertence, el Watford, ha descendido. El Watford bajó el pasado domingo a la Championship (segunda división inglesa) al perder con el Arsenal (3-2) en el Emirates Stadium.

Los 'Hornets' necesitaban puntuar y esperar resultados para asegurar su salvación, pero les condenó un penalti en contra en los primeros minutos de partido.

Prácticamente nada más sacar de centro, el defensa del Watford Craig Dawson derribó dentro del área a Alexandre Lacazette, acción que no vio el árbitro, pero sí el VAR. La tecnología decretó el penalti y Pierre-Emerick Aubameyang no falló desde los once metros.

La pesadilla para el Watford no terminaba ahí. Unos minutos después, Kieran Tierney aprovechó una dejada del gabonés para hacer el 2-0 y el propio africano, pasada la media horca, convirtió una chilena para acercarse a la Bota de Oro de la Premier y ponerse en ese momento a un tanto de igualar a Jamie Vardy. Los 'Hornets' consiguieron recortar distancias en el marcador por medio de Troy Deeney y de Danny Welbeck, pero no pudieron escapar de la quema.

El Watford vuelve al Championship por primera vez desde la temporada 2014/2015, después de un año muy complicado en el que han tenido hasta tres entrenadores, incluyendo a los españoles Javi Gracia y Quique Sánchez Flores.