Jorge Lorenzo saca pecho: "¿Álex Márquez mejor que yo? Hay que sacar todos los datos"

Jorge Lorenzo, a pesar de estar en un tiempo de retiro y de no tener que pilotar cada fin de semana, sigue muy de cerca la actualidad del Mundial de MotoGP, siguiendo las carrera y el rendimiento que van mostrando sus excompañeros. Por eso, ha debatido en redes sociales con algunos usuarios sobre el rendimiento de Álex Márquez en Honda.

Muchos críticos afirmaban que con su octavo puesto en el Gran Premio de Andalucía, el último celebrado en esta temporada hasta el momento, el menor de los Márquez ya había superado el mejor resultado de Lorenzo con la Honda en 2019, que fue 11º en Le Mans. Jorge, lejos de dejarla pasar, decidió salir al paso y responder con una foto que había publicado su club de fans para defenderle.

En la foto aparecían los registros de Álex Márquez en la dos carreras que se llevan disputadas del Mundial 2020 y los resultados por tiempos de Lorenzo del año pasado en el mismo circuito, el Ángel Nieto de Jerez de la Frontera. En ellos se podía ver como Márquez había terminado en mejor posición que Jorge, pero sus datos en cuanto a tiempo eran peores.

Por eso Lorenzo se reivindicaba de esta forma: "Hay que sacar todos los datos". En esos registros se puede comprobar como Márquez, en su primera carrera en el Gran Premio de España terminó 12º, pero a más de 27 segundos de la cabeza, comandada por Fabio Quartararo, mientras que en la segunda consiguió ese octavo puesto, reduciendo la diferencia pero quedándose a 19 segundos del primero. En estos datos se amparaba Lorenzo, que el año pasado había quedado 12º pero a 18 segundos del primer clasificado.

Con estos datos, Lorenzo quiso dar su versión de la historia: "Según mi fanclub en Jerez solo en posición, aunque estoy seguro que con el tiempo y si no tiene mala suerte con las lesiones terminará yendo mucho mas rápido que yo (con la Honda)".

En ese momento, Jorge entabló una conversación con varias personas en redes sociales que respondieron a su mensaje y a las que fue contestando para poder explicar su visión de los hechos. Algunos apuntaron en la dirección en que no se pueden comparar una carrera con otra, por lo que Lorenzo amplió esa comparación a más aspectos.

"Tampoco son iguales las motos (teóricamente mejores este año) o los neumáticos (claramente mejores). En cuanto a la posición, si en 2019 hubieran abandonado tantos pilotos delante mía también acabo séptimo u octavo".

Jorge no entró en polémicas

Lorenzo, lejos de querer entrar en polémicas, intentó hacer ver a los aficionados que solo mostraba su opinión: "Simplemente cuando dicen que Álex ya ha conseguido superar mi mejor posición.... Yo les respondo O.K., pero publicad también los números y datos, no sólo lo que os interesa... Dicho esto, vuelvo a decir que Álex me superará en resultados y velocidad de mi 2019".

Algunos fans le preguntaron el por qué ningún piloto es capaz de sacar ese rendimiento que Marc Márquez sí le saca a la Honda y, siendo tan buenos como él mismo o como Álex, se quedan tan lejos. Jorge respondió con un "ejemplo extremo": "Un águila no sabe nadar y un tiburón no sabe volar... Los dos son peligrosos, pero si los sacas de su hábitat natural pierden gran parte o la totalidad de su peligro".

El recuerdo de Lorenzo

La conversación perduró algunos mensajes más hasta que aparecieron los más críticos con el piloto mallorquín, al que le llegaron a decir que solo le recordarían por sus fuertes declaraciones. Lorenzo respondió: "Te equivocas, en la pista me recordarán por mi valentía y por mi título en 125 con una moto inferior. Por mis dos solidos títulos en 250. Por ser el primer español campeón de Motogp, ganando luego otros dos más Por ser el primero en destronar a Rossi con su misma moto..."

"Fuera de la pista me recordarán por ser directo y sincero. Tener una personalidad fuerte y diferente a los demás pilotos y espero algun día me recordarán por conseguir algo grande que no tenga que ver con las carreras. Como ves, nunca me ha gustado ser un “actorsecundario”.

De esta forma ha pasado Jorge Lorenzo la resaca del Gran Premio de Andalucía, segunda cita del Mundial 2020 que tanto el mallorquín como todos los aficionados al motociclismo siguen con especial interés tal y como se encuentra la clasificación con un Marc Márquez contra las cuerdas y recuperándose de su grave lesión en el brazo.

