El padre de Jorge Lorenzo: "Sé que está negociando con Ducati"

El futuro de Jorge Lorenzo continúa dando de qué hablar. El piloto español se retiró la pasada temporada, aunque ha seguido ligado al mundo del motociclismo haciendo las veces de probador Yamaha tras dejar Honda. Pero se sigue especulando sobre la posibilidad de su regreso y su padre ha confirmado los rumores.

En declaraciones para su canal de YouTube Motogepeando, Chicho Lorenzo ha hablado del futuro de su hijo: "Yo sé que están negociando. Lo dice todo el mundo además, y cuando el río suena, agua lleva". Los rumores apuntan a que ocuparía un sitio en Ducati, equipo con el que ya compitió en el pasado.

"Hay que pensar que con esa moto estaba ganando", ha señalado Chicho Lorenzo. "De momento tienen la opción Dovizioso y la opción de Miller. Miller ya lo ha demostrado todo. Tú no puedes hacer de un pato un gallo de pelea", ha explicado el padre del piloto balear.

Primera victoria de Jorge Lorenzo con Ducati en Mugello 2018 REUTERS

Según Chicho Lorenzo la motivación para volver a competir "es muy grande". "Si él acepta el reto y decide ir a por todas y empezar a prepararse, puede volver. Porque es muy cabezón. Y esa es una de las virtudes y uno de los defectos de Lorenzo", ha destacado el padre de Jorge.

Precisamente él no está a favor de que su hijo vuelva después de haber anunciado su retirada y así lo ha explicado en su canal: "Mi recomendación, y él me lo ha preguntado, es que yo no quiero que vuelva a correr. Pero si tiene que volver, que empiece a prepararse".

Lorenzo ya pensó en su vuelta

El pasado mes de junio, después de todas las informaciones que se publicaban, Jorge Lorenzo tomó la palabra y no descartó un regreso tras la retirada. "Es cierto que nadie ha cogido el teléfono y me ha llamado para hacer esto. No sé qué podría pasar si ocurriera algo así. Si esto no ocurriera yo estaría feliz igualmente, pero si ocurre por supuesto que les escucharé", dijo el piloto.

Ahora algo ha cambiado y alguien ha cogido el teléfono para tantear las opciones de su vuelta, pero ya hace un mes explicó lo siguiente: "Si esta posibilidad pasa por mi mente, por supuesto que la cogería para intentar ganar. Eso si veo esta posibilidad muy clara de que puedo ganar el campeonato. Por el momento estoy muy bien y no creo que esto vaya a ocurrir, está bien así".

Jorge Lorenzo, durante el Gran Premio de Japón EFE

No le obsesiona volver, pero sí que con la situación actual de Dovizioso, quien continúa recuperándose de una fractura en su clavícula izquierda, y con el futuro del italiano en el aire después de que no haya llegado a un acuerdo con Ducati para su renovación, se abre un nuevo escenario para Lorenzo.

En Italia ya informaban que si Jorge Lorenzo acaba firmando por Ducati, su sueldo sería ligeramente inferior al que percibió en su anterior etapa -unos 12 millones de euros-. Esto no sería un problema para el balear, cuyo es deseo es que si regresa sea para tener una moto competitiva y poder luchar por el título mundial.

