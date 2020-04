Valentino Rossi: "Creo que Jorge Lorenzo puede pensar en volver con Yamaha en el futuro"

Valentino Rossi continúa esperando, como el resto de pilotos de la parrilla, el regreso del motociclismo. El italiano está siendo uno de los protagonistas en el mundo del motor, ya que a falta de carreras, buenos son los rumores de fichajes o de, incluso, la posible retirada de 'Il Dottore'.

En un directo de Instagram, el veterano piloto italiano ha hablado sobre varios temas de interés, aunque no lo ha hecho de su futuro. Pero sí del de Jorge Lorenzo, quien decidió dar un paso a un lado el pasado año.

"Creo que Jorge puede pensar en volver con Yamaha en el futuro, aunque no sé si tiene la suficiente motivación para hacerlo", ha comentado Rossi ante la pregunta de uno de sus seguidores.

Valentino Rossi, en el GP de Tailandia EFE

"Después de los dos años que estuvo en Ducati, y sobre todo el año pasado con Honda, creo que a Jorge le pasó un poco como a mí después de 2011 y 2012", ha continuado.

"Fueron dos temporadas muy difíciles para mí con Ducati, nunca tuve buenas sensaciones y tenía malos resultados, cada vez que intentaba apretar más, me caía. Me caí muchas veces, perdí el 'feeling' y me decía: 'Esto se acabó, es hora de irme a casa", ha añadido Rossi.

Un nuevo comienzo

El piloto italiano ha afirmado que "después del primer día con la M1, Jorge redescubrió esas sensaciones de pilotar nuevamente, de poder empujar y no caerse". Es por esto que Valentino Rossi ha confesado que Jorge Lorenzo podría volver a la competición: "No sé qué decidirá Lorenzo, quizá Yamaha tenga que hacer cinco motos…".

En lo que se refiere a su carrera, recientemente el siete veces campeón del mundo ha señalado que está "en una situación difícil". "Mi primera opción es seguir. Tengo suficiente motivación y quiero continuar", ha asegurado.

