Así es el nuevo ranking de la ATP tras el coronavirus

La ATP ha anunciado este lunes 6 de julio la revisión del sistema de puntos para la clasificación de jugadores y la implantación de un ranking de 22 meses. Algo que habían pedido algunos de los profesionales, como Andy Murray, después de todo lo sucedido por la crisis del coronavirus.

Este nuevo sistema comprenderá desde el pasado mes de marzo de 2019 hasta diciembre de este año 2020. El ranking tradicional que se estaba usando hasta la pandemia del Covid-19 utilizaba los 18 mejores resultados de torneos de los jugadores basándose en las últimas 52 semanas.

Ahora, este período será de 22 meses, después de que la clasificación lleve congelada desde el 16 de marzo, apenas unos días después de que se suspendiese el circuito antes de la disputa del Masters 1.000 de Indian Wells.

Según estas nuevas normas, el ranking de un jugador lo formarán los 18 mejores resultados de torneos que se hayan jugado entre marzo de 2019 y diciembre de 2020. El jugador en cuestión no podrá contar dos veces el mismo torneo en este sistema. Es decir, un tenista que haya jugado el Masters de Madrid en 2019 no sumará el doble de puntos por jugarlo también en 2020, si no que solo se utilizará el mejor resultado de las dos participaciones.

Roberto Carballés y Novak Djokovic en la primera ronda del US Open 2019 REUTERS

Los puntos que se consigan durante 2020, de cara a 2021, se mantendrán en el casillero del jugador durante 52 semanas o hasta que el evento en cuestión se vuelva a jugar. En el caso de que el circuito se vuelva a ver alterado por la pandemia en 2021, la ATP considerará volver a hacer ajustes a la clasificación.

Según la ATP, esta nueva medida se introduce para dar flexibilidad y justicia a los jugadores con vistas al condensado calendario de lo que resta de año. También para dar estabilidad a los jugadores que prefieran no competir este año debido a razones de salud y seguridad, se provee de un sistema que permita que se ajuste a futuros cambios y premie a los tenistas que lo hagan bien una vez que se reanude el circuito.

Vuelve el tenis

El circuito se reanudará el próximo 14 de agosto con la disputa del ATP 500 de Washington. Una de las fechas señaladas para los aficionados españoles es la del 13 de septiembre, cuando dará comienzo el Mutua Madrid Open, que debía haberse celebrado el pasado mes de mayo.

Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open 2019

Otra de las novedades es que sí habrá público en Roland Garros. La organización del Grand Slam de París ya argumentó que no querían que no hubiese nada de público en las gradas, por lo que unos pocos sí que podrán disfrutar de las mejores raquetas sobre la tierra batida parisina. "El número de espectadores admitidos en el estadio será de entre el 50 y el 60 % de la capacidad habitual", indicó la FFT.

CALENDARIO ATP

Washington (14 de agosto)

Cincinnati (22 de agosto)

Abierto de los Estados Unidos (31 de agosto)

Kitzbühel (8 de septiembre)

Madrid (13 de septiembre)

Roma (20 de septiembre)

Roland Garros (27 de septiembre)

CALENDARIO WTA

Palermo (3 de agosto)

Cincinnati (17 de agosto)

Abierto de los Estados Unidos (31 de agosto)

Estambul (7 de septiembre)

Madrid (14 de septiembre)

Roma (21 de septiembre)

Estrasburgo (21 de septiembre)

Roland Garros (27 de septiembre)

Seúl (5 de octubre)

Pekín (12 de octubre)

Wuhan (19 de octubre)

Nanchang (19 de octubre)

Zhengzhou (26 de octubre)

Linz (26 de octubre)

Moscú (2 de noviembre)

Tokio (2 de noviembre)

WTA Finals (9 de noviembre)

