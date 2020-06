La propuesta de Andy Murray a la ATP por la crisis del coronavirus

El tenista Andy Murray, que participó esta semana en la Batalla de los Británicos, se mostró preocupado por el apretado calendario de los próximos meses y propuso la introducción de un ranking temporal a dos años.

Esta medida ya la propuso en el pasado Rafael Nadal, para evitar que las lesiones perjudicasen en la clasificación a los jugadores, y fue uno de los motivos de discrepancia entre él y Roger Federer, contrario a la iniciativa, en el Consejo de Jugadores de la ATP.

"No es seguro para los jugadores pasar de estar jugando semifinales en Nueva York a irse a Madrid, con altitud y en tierra, después de lo que llevan sin competir. Muchos jugadores no van a poder competir en los grandes torneos", apuntó el británico después de caer en semifinales de la exhibición londinense.

El circuito recupera la normalidad a partir del 14 de agosto con la disputa del ATP 500 de Washington, seguido de Cincinnati y el US Open, tras lo que se disputará una gira de tierra batida en Europa, incluido el Mutua Madrid Open que se celebra en España, que culminará con Roland Garros.

"Puede que merezca la pena echar un vistazo a un ranking a dos años, para que los que lo hicieron bien el año pasado y no estén capacitados ahora para defender sus puntos, no sean castigados", añadió Murray.

El Adria Tour

El tenista británico no formó parte del Adria Tour, pero sí que se ha pronunciado esta semana sobre el mismo después de que se confirmasen numerosos positivos entre los protagonistas, incluido el de Novak Djkovic. "Esperemos que no sea demasiado grave y que no haya una gran epidemia allí. Es una lección que todos debemos aprender", comentó Andy Murray.

Andy Murray, durante un partido de la Copa Davis REUTERS

"Todos los países tienen reglas diferentes, pero creo que cuando comienzas a incluir viajes internacionales y los jugadores y sus equipos provienen de todo el mundo, debes asegurarte de tomar todas las precauciones", prosiguió en británico quien ha pasado durante los últimos meses un calvario de lesiones por el que estuvo a punto de dejar el tenis.

Lo que sí ha querido dejar claro es que volverá a jugar al tenis porque cuando eso suceda es porque se cumplen con todas las garantías higiénico-sanitarias: "No me importa cual sea la situación, siempre y cuando sea segura. Si me dijeran que podría llevar a una sola persona conmigo, pues puedes hacer que eso funcione. Probablemente iría con un fisio y con el entrenador trabajaría a nivel remoto".

¿Cómo está Andy Murray?

El británico confirmó que su estado físico ha mejorado mucho: "Mi cadera está mejor probablemente durante las últimas tres o cuatro semanas. Se siente mejor que en marzo. En este momento me siento un poco más seguro porque he tenido más entrenamiento en mi haber, más práctica". Además, también reveló cuál era su plan: "Jugar los Grand Slams sería mi prioridad. Creo que el calendario es complicado y entiendo la razón por la que es así".

