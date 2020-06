Andy Murray, tras el desastre del Adria Tour de Djokovic: "Espero que no haya una epidemia..."

El tenista británico Andy Murray ha dado su punto de vista acerca de lo sucedido en el torneo Adria Tour, organizado por Novak Djokovic en unas cuestionables medidas de seguridad: "Esperemos que no sea demasiado grave y que no haya una gran epidemia allí".

El número 1 organizó un torneo en Belgrado en el que participaron tenistas como Dimitrov, Thiem, Coric o Viktor Troicki. Salvo el austriaco, todos los demás han dado positivo por coronavirus justo cuando la reanudación de la temporada parecía un hecho, sembrado el pánico en todo el circuito mundial.

El campeonato de exhibición, que pretendía ser como un oasis de paz en una época tan difícil como está siendo esta crisis sanitaria, se ha convertido en el mayor conflicto vivido por el tenis en el últimos años. A la presencia de público en las gradas se unió una descontrolada fiesta en la que participaron los tenistas.

Andy Murray, durante un partido de la Copa Davis REUTERS

Los planes de Murray

Las consecuencias han sido varios positivos por Covid-19 y la nueva paralización del mundo del tenis, que ya divisaba el Us Open como el primer gran escenario de la reanudación. Quien espera estar allí, además de en Roland Garros, es Andy Murray, el exnúmero 1 del mundo y campeón olímpico.

El Open de Estados Unidos se jugará sin público del 31 de agosto al 13 de septiembre, mientras que la copa de los mosqueteros se pondrá en juego del 27 de septiembre al 11 de octubre. París sí apunta a tener público en sus gradas tal y como ha expresado la Federación Francesa de Tenis.

"Jugar los Grand Slams sería mi prioridad. Creo que el calendario es complicado y entiendo la razón por la que es así", así lo ha confirmado Andy Murray en una entrevista virtual con medios ingleses. El ganador de tres grandes jugará esta misma semana un torneo organizado por su hermano Jamie para ir rodándose poco a poco.

El br¡tánico afirma estar mejor de su lesión en la cadera y que este parón le ha venido bien para descansar y entrenar: "Mi cadera está mejor probablemente durante las últimas tres o cuatro semanas. Se siente mejor que en marzo. En este momento me siento un poco más seguro porque he tenido más entrenamiento en mi haber, más práctica".

Andy Murray acaba llorando tras ganar en Bélgica EFE

Sin embargo, como al resto de integrantes de la ATP, lo sucedido en el Adria Tour tiene profundamente preocupado al tenista: "Todos los países tienen reglas diferentes, pero creo que cuando comienzas a incluir viajes internacionales y los jugadores y sus equipos provienen de todo el mundo, debes asegurarte de tomar todas las precauciones".

Murray fue más allá y expresó su pesar por los datos conocidos, aunque espera que todo se quede en un mal menor: "Esperemos que no sea demasiado grave y que no haya una gran epidemia allí. Es una lección que todos debemos aprender".

Andy ha afirmado que cuando se reanudé la temporada jugará porque será con totales garantías sanitarias: "No me importa cual sea la situación, siempre y cuando sea segura. Si me dijeran que podría llevar a una sola persona conmigo, pues puedes hacer que eso funcione. Probablemente iría con un fisio y con el entrenador trabajaría a nivel remoto".

