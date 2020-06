Feliciano López pide a los tenistas volver: "Si no jugamos, la ATP no sobrevivirá"

Feliciano López se ha pronunciado sobre el futuro a corto plazo de la ATP, que este lunes decide el calendario para la vuelta del parón tras la crisis del coronavirus. En una entrevista a The Guardian, el tenista español apuesta por la vuelta del tenis y la celebración del US Open a finales del mes de agosto. "Hablo como jugador pero también como director de un torneo y puedo ver la realidad y lo duro que es sobrevivir en esta crisis", explico sobre su postura.

Cree que los tenistas deben estar unidos: "Está golpeando a todos y es difícil alcanzar el equilibrio. Eso es lo que los jugadores deben entender. Es urgente que los jugadores vuelvan a jugar. Pero si no tenemos torneos, es posible que la ATP no sobreviva. Necesitamos estar unidos. Es la única forma para sobrevivir".

Sabe que será duro y analizó cómo puede influir jugar sin público para los premios de los tenistas: "Hay varios escenarios. Uno de ellos es jugar sin público, por lo que la reducción de premios para los jugadores será importante. El otro es poder jugar con un 30 o 40% de público, y entonces la reducción será menor", dijo.

Feliciano López y Pablo Carreño REUTERS

La vuelta del tenis será difícil, pero se avanzará a partir de que los países vuelvan a ir abriendo sus fronteras: "Creo que en dos semanas las fronteras y los aeropuertos volverán a abrir y podremos viajar libremente, o eso espero. Tenemos que considerar que hay varias restricciones en Europa. Por ejemplo no es lo mismo ir a Austria que a Alemania. Estamos trabajando en ello".

El US Open

Sobre el US Open y la amenaza de Djokovic y otros tenistas de no jugar, cree que deberían ser cautos y no tomar una decisión tan drástica: "¿Es un sacrificio? Sí. Pero tendrás fisios en el torneo y posiblemente tu equipo te puesa esperar en el hotel. Es un pequeño sacrificio".

Por último, se refirió al regreso de su amigo Andy Murray a las pistas: "Solemos hablar cada dos semanas. Nos solemos escribir. Hace dos días estuve hablando con él y estaba ilusionado por jugar el US Open. Ha empezado a entrenar de nuevo. Le pregunté por la cadera, cómo se sentía, y me dijo que es optimista. Podría competir de nuevo y cruzo los dedos para que Andy juegue de nuevo, por supuesto. Sería fantástico para todos y especialmente para él".