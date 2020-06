Ducati tantea el regreso de Jorge Lorenzo en 2021

"Es cierto que nadie ha cogido el teléfono y me ha llamado para hacer esto. No sé qué podría pasar si ocurriera algo así. Si esto no ocurriera yo estaría feliz igualmente, pero si ocurre por supuesto que les escucharé", dijo Jorge Lorenzo durante unas declaraciones para la web de MotoGP sobre su posible regreso a la parrilla.

Estas declaraciones despertaron algunas dudas sobre el futuro del piloto español. Lorenzo decidió dar un paso a un lado al final de la pasada temporada, pero el 'gusanillo' de la competición sigue muy vivo. Ahora, desde Italia se habla de él como sustituto de Dovizioso si este decide no continuar en Ducati.

Sky MotoGP directamente afirma que el balear es el que se ha ofrecido a los de Borgo Panigale para formar parte de su escudería, a tiempo completo, a partir del año 2021. "Estoy bien, dadme una moto, todavía podemos ganar juntos", son las palabras que la televisión italiana pone en la boca del piloto en diálogo con Gigi Dall'Igna.

Rebaja del sueldo

El confinamiento habría hecho meditar a Jorge Lorenzo sobre su futuro. El español, según Sky Italia, quiere volver y estaría dispuesto a aceptar una rebaja de su caché para correr con Ducati en lugar de Andrea Dovizioso. 12 millones de euros percibió en su anterior etapa en el equipo, pero ahora la cifra de su salario sería muy inferior.

Jorge Lorenzo, en el momento de anunciar su retirada EFE

'Dovi' no está muy contento ahora mismo con Ducati. El equipo pretende una rebaja de salario después de toda la crisis del coronavirus, algo que no ha gustado ni tan siquiera un poco al italiano. Su continuidad está en el alambre y desde Ducati se guardan el as de Jorge Lorenzo en la manga.

En el país transalpino señalan que Dovizioso medita de forma seria la retirada una vez finalice este curso. Temporada que será más corta de lo habitual por lo que se ha vivido con el Covid-19 en todo el mundo y que aún hoy no se ha superado, aunque en varios países se comienza a volver a la conocida como 'nueva normalidad'.

Opciones de ganar

Lo que tiene claro Lorenzo es que si vuelve a la competición es siempre y cuando se vea con opciones de poder ganar el Mundial. "Si esta posibilidad pasa por mi mente, por supuesto que la cogería para intentar ganar. Eso si veo esta posibilidad muy clara de que puedo ganar el campeonato. Por el momento estoy muy bien y no creo que esto vaya a ocurrir, está bien así", explicó en una reciente entrevista.

Como probador de Yamaha, su objetivo ahora es que un piloto de este equipo consiga la victoria en el Mundial y es que ya afirmó que el volver a competir no es algo que sea una obsesión para él: "He encontrado un compromiso, mentalmente no parece que necesite regresar o que tenga esa ansiedad de volver a correr y sentir otra vez toda esa presión. Aunque también los buenos momentos, cuando ganas una carrera o un campeonato son algo increíble, proporcionan una felicidad muy difícil de encontrar en otro sitio".

