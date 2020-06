El peligroso consejo de Stoner a los pilotos de MotoGP para poder ganar a Marc Márquez

Casey Stoner lanzaba el otro día un dardo a Marc Márquez acusándole de ser el responsable de su salida del equipo Repsol Honda. El australiano ha vuelto a hablar de él en la página web oficial de MotoGP para rendirse ante la evidencia de que es el mejor piloto en la actualidad de la parrilla. El dos veces campeón de la categoría reina del Mundial de motociclismo dejó siempre en el aire la posibilidad de que hubiera un duelo en la pista entre los dos, por lo que los aficionados se quedaron con las ganas de saber quién podría haber ganado.

El 'aussie' apunta en motogp.com que no hay un piloto ahora mismo que pueda batirle gracias a que siempre va al límite. "Marc es fantástico. Es increíblemente rápido y su velocidad de reacción es de otro mundo, nadie puede acercarse a él. Pero también tengo la sensación de que está de forma constante en el límite, a veces innecesariamente. Márquez llegó a MotoGP listo para explorar límites que nadie había explorado antes", explica Stoner.

El piloto que anunció su retirada a los 26 años sigue pendiente del deporte que le llevó al estrellato y disfruta viendo a Márquez. Analizado sus carreras, les da un consejo al resto de los pilotos de la parrilla para tratar de superarle. "Es imposible vencerle jugando a su propio juego, nadie puede ser mejor que él en eso. Es mejor tratar de encontrar tu velocidad en otras áreas, para correr con tus propios medios. Marc también puede cometer errores. Entonces, creo que lo mejor sería ponerse en cabeza y hacer vueltas rápidas al comienzo de la carrera para que te persiga. Al llevarlo hasta sus límites, harás que no esté demasiado cómodo y pueda cometer errores", destaca Casey.

La salvada de Marc Márquez en el Gran Premio de Francia en Le Mans la temporada pasada motogp.com

Dentro de la gran duda que quedó entre los aficionados sobre si Márquez habría batido también a Stoner, el australiano hace su apuesta. "La gente siempre me pregunta si creo que podría haber derrotado a Marc. Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso y otros a los que yo vencí le han vencido, así que no veo por qué no lo lograría. Pero algunas cosas han cambiado en MotoGP. ¡Márquez es extremadamente fuerte en pista! También creo que trabaja más duro que todos los demás, se entrena más y trata de mejorar sus debilidades más que otros. Si trabajas más que tus rivales, los resultados generalmente terminan llegando", sentencia el dos veces campeón del mundo.

[Más información: El dardo de Stoner a Marc Márquez: "Dejé Honda porque la joven promesa no me quería cerca"]