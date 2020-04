Marc Márquez: "Hubo un momento de crisis, a las tres semanas, de querer salir"

El coronavirus ha provocado que en España nadie pueda salir de sus casas a no ser que sea por alguna causa mayor. Todo ello ha hecho que muchos deportistas hagan directos a través de sus respectivas cuentas de Instagram para interactuar con otro compañeros y con sus seguidores.

Marc y Álex Márquez compartieron un directo en Instagram en la cuenta de Repsol donde respondieron a preguntas, en inglés y castellano, del presentador Gavin Emmett.

"Hubo un momento de crisis, a las tres semanas, de querer salir, pero es momento de ser responsables. Uno de los consejos es no ver las noticias cinco veces repetidas. Parece que se acaba el mundo. Es importante estar informado, pero no entrar en pánico", expresó Marc.

Donaciones

"El hospital de Lleida es donde nacimos los dos. Los preguntamos qué necesitaban e hicimos una donación de material", dijo Álex.

Videojuegos

"En la 'Play', Álex es mucho mejor que yo. Bueno, en el Call of Duty y otros, yo soy mejor. Aquí, aprietas el 'joystick', pero la moto no gira más. Ahora entrenamos los pulgares. Con los años, me he acostumbrado a que me gane. O salimos del coronavirus o rompo el mando de la 'Play'", expresó Marc.

