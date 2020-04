Marc Márquez y el confinamiento: "Limpio más que en toda mi vida, también es deporte"

Los hermanos Márquez se encuentran encerrados en su casa de Cervera debido a la crisis sanitaria del coronavirus que azota España. Nadie puede salir de sus domicilios a no ser que sea por causa mayor.

Marc, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, relató en El Hormiguero de Antena 3 cómo está viviendo el confinamiento junto a su hermano Álex, compañero suyo en el equipo Honda de MotoGP.

"Ya nos hemos zurrado. No se puede llegar a las manos. Sí podemos tirarnos cojines o darnos algún calmante en el muslo u hombro. Si uno se está entrenando, el otro tiene que hacer una flexión más y otra vez un abdominal más", comentó.

"Este fin de semana tenemos otra carrera virtual y me va a volver a ganar. La PlayStation es para la gente que no tiene nada que hacer. Nunca se me ha dado bien. Cuando me ganan en juego, les digo: ¡Dedícate a eso! Lo que importa es el asfalto", expresó.

Marc también reveló que tiene mucho tiempo para cocinar, aunque no se le da muy bien: "Sé hacer pollo a la plancha y pasta hervida. También he limpiado más estos días que en toda mi vida y te aseguro que cansa. Es deporte también".

La moto y su recuperación

"Hará tres semanas que no cojo una moto. Estamos como todo el mundo, haciendo deporte en casa: ejercicios, la bici estática... un mantenimiento, porque no sabemos cuándo acabará esto. Esperemos que sea pronto. Tenemos la misma información que los demás. Aparte de lo deportivo, deseo que vuelva la normalidad en el mundo", reveló.

"El hombro sigue ahí ahí. En la operación se tocó un nervio que afectó al deltoides y ahora se está empezando a activar. Han sido unos meses duros, pero ahora me estoy recuperando bien", finalizó.

[Más información: "Puede que tengamos que cancelar el Mundial de MotoGP por el Covid-19"]