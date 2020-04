Marc Márquez: "Tengo ansiedad por volver a competir"

La temporada de MotoGP sigue paralizada debido al coronavirus. Tras la suspensión de los cuatro primeras carreras, el primer Gran Premio que podría disputarse sería el de Italia el 31 de mayo, pero todo dependerá del Covid-19.

Marc Márquez, el gran favorito para volver a ganar el Mundial, se lesionó hace unos meses, lo que le llevó a una dura recuperación que le hubiese hecho no estar al 100% al inicio de temporada. Pero tras el parón debido al coronavirus, el piloto catalán estará en las mejores condiciones posibles.

El de Cervera compartió un directo en Instagram con Paul Gasol, donde habló sobre su hermano y el inicio de la temporada. "Será una experiencia nueva competir contra mi hermano estando en mi equipo. Se hacía raro rodar con él en los test de pretemporada, seguirlo y pasarlo, y que me pasara él también. Espero que me pase pocas veces durante la temporada", dijo.

"Es un privilegio entrenar juntos y estar a su lado. Cuando no tira él, tiro yo o al revés. Si yo estoy perezoso y él no, nos animamos el uno al otro", manifestó.

El inicio de la temporada

"Tenía una prueba la semana pasada porque en la operación o en la recuperación me tocaron el nervio y se me desactivó el deltoides. Pero ahora estoy mucho mejor. Estaba un poco asustado porque no se activaba, pero ahora es cuestión de tiempo, coger volumen, movilidad y todo", expresó.

"Honestamente hablando me venía bien que se retrasase por el coronavirus porque hubiera empezado el año 'tocado'", pero si hubiera sabido la pandemia que nos venía no lo hubiera deseado", subrayó.

"Estamos a la expectativa de ver qué pasa, pero quietos en casa. Con ansiedad por volver a competir, sobre todo de volver a la normalidad", finalizó.

