Recado de Dovizioso a Márquez: "Me extrañó que renovase por cuatro años y no aceptase un nuevo reto"

La temporada de MotoGP sigue paralizada como muchas otras competiciones debido a la crisis sanitaria que está dejando el coronavirus por todo el mundo. Tras ser suspendido hace unos días el GP de España de Jérez, la temporada comenzará, a priori, en Le Mans, en el GP de Francia.

Marc Márquez, el gran favorito para ganar de nuevo el Mundial, se lesionó hace unos días y este parón le ha venido bien para recuperarse al cien por cien.

Andrea Dovizioso, subcampeón del mundo, ha concedido una entrevista a Sky Sport Italia para hablar de cómo está viviendo el confinamiento y de su rivalidad con el piloto catalán.

"Estoy muy sorprendido por su contrato de cuatro años, no me lo esperaba, parece una decisión extraña. Pensé que aceptaría el reto de subirse a otra moto. Tras estas decisiones hay cosas que no conocemos y habrá tenido sus motivaciones. Eso sí, me quito el sombrero por lo que ha logrado hacer hasta ahora", comenta.

El coronavirus

Jerez debía ser el primer evento de la temporada, debido al cambio en el calendario de las carreras anteriores: la de MotoGP en Catar (sólo se disputaron Moto2 y Moto3) y las de Tailandia, Austin (GP Las Américas) y Argentina.

"En Qatar habría optado a la victoria... aunque si escuchamos la opinión de los otros pilotos habríamos tenido 6 ó 7 ganadores. Hubiéramos sido competitivos seguro, pero no sé cuánto. Todos los rivales han elevado el listón, también el de las motos y muchos podemos ganar. Respecto al Mundial, creo que este año habrá aún más pelea por el campeonato. Habrá al menos cuatro pilotos más que en 2019 luchando por el título. Mis posibilidades de ganar están ahí, pero será muy difícil. El año pasado Márquez no dejó a nadie la oportunidad de intentarlo", expresa.

Andrea Dovizioso se encuentra en Italia de cuarentena debido al Covid-19 y también tuvo unas palabras sobre ello.

"Realmente siento la falta de poder subirme a la moto. Por supuesto, no es nada comparado con lo que están sintiendo otras personas. Esta situación nos hace pensar en muchas cosas. Estamos acostumbrados a no parar. Tener esta parada tan larga y forzada te hace pensar", comenta.

