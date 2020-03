España supera las 2.000 muertes provocadas por las consecuencias del coronavirus. Son muchas las familias afectadas por esta emergencia sanitaria y los casos tampoco paran de crecer. Esto está provocando una saturación del sistema sanitario nacional y los problemas que tienen los héroes que siguen trabajando para minimizar los efectos del Covid-19 son más agudos con el paso de los días.

Óscar Haro, director deportivo del equipo LCR Honda de MotoGP, ha sido uno de los afectados por esta crisis y se ha desahogado en su canal de YouTube después de perder a su padre. El miembro del equipo que monta el motor nipón ha compartido la tragedia que le ha tocado vivir y que ha sido provocada, según explica, por la falta de respiradores.

"Nadie debería morir solo. Mi padre empezó a trabajar con 14 años hasta los 65. Nunca pidió nada. El miércoles le hacía falta un respirador para no morir y "se lo denegaron". Su médico, tremenda persona y profesional, me llamó con lágrimas para pedirme permiso para dejarle morir. Esta es la España que tenemos. Esta generación ha sido la que construyó este país, sus pantanos, carreteras, agricultura, trabajando 14 horas diarias, saliendo de una posguerra. Y los estamos dejando morir. Mi madre sigue encerrada en casa, sin poder abrazarla, besarla, consolarla, dio positivo y no quiere volver al hospital porque teme que también la dejen morir", explicaba en este vídeo desgarrador.

El director de LCR Honda explota: "Mi padre ha muerto de Covid-19 por la falta de respiradores"

Crítica al Gobierno

"¿Qué nos está pasando? ¿Quién nos está gobernando? Yo tuve que firmar una confirmación de infección para llevar a mis padres a Urgencias por que no había ambulancias y a mis padres se les iba la vida mientras esperaban moribundos en el centro de Salud (creo que hay "políticos" con ambulancias en sus casas aparcadas). Solo espero que no muera más gente, que nadie sufra lo que yo he sufrido y que haya un antes y un después en todo esto. Tenemos el mejor país del mundo y lo estamos dejando morir, no quiero buscar culpables, todos sabemos lo que hacemos, tan solo quiero que mi hija crezca en un país con los mismos valores que tienen estas personas a las que estamos dejando morir... Mucha fuerza a todos y no salgáis de casa para nada, recordar esto: ¡De casa se sale, del agujero no!", proseguía Haro.

"Creo que el 80 % de este país no sabe cómo está la situación. No entiendo cómo países tan grandes como China o como Italia, que teniendo las puertas cerradas sigue muriendo gente, y en España creamos que somos más listos que ellos", se refería a las grandes concentraciones que hubo en los días previos al anuncio del estado de alarma en el país.

Termina su relato con un llamamiento a la esperanza. "Es el momento de luchar todos juntos y sacar este país a flote. Y el que lo quiera hundir, le invitamos muy gentilmente a que se vaya", sentencia el director deportivo del equipo LCR Honda.

