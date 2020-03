La dura experiencia de Jonathas, del Elche, con el coronavirus: "Casi me desmayo en el baño"

Jonathas, delantero del Elche, tiene el coronavirus tras detectárselo la pasada semana y fue el primer jugador de Segunda División en dar positivo, el segundo del fútbol español tras el valencianista Ezequiel Garay. Su situación ha mejorado, pero sigue en cuarentena en su casa y ha explicado a un medio de su país, Globo, cómo está siendo su situación.

"Comencé a sentir fiebre, un malestar muy grande. Pensé que sólo era una migraña. Como me dolía mucho la cabeza, también me dolía el cuerpo", cuenta sobre lo que ha pasado. "Pero cuando llegó la mañana siguiente, hablé con el médico del equipo y me dijo que hiciera el test rápidamente, porque todos eran síntomas del virus. Entonces di positivo", explica.

Jonathas, que se encontraba lesionado cuando se suspendieron las competiciones, cuenta que cómo sufrió de más por ello: "Tal como me encontraba, no podía entrenarme. Debido a que mi cuerpo estaba débil, especialmente en los primeros tres días, sufrí mucho. Ni siquiera tenía fuerzas para nada. Cuando fui a ducharme, casi me desmayo en el baño. Fue un dolor muy fuerte, nunca lo había sentido", reconoce.

Jonathas, jugador del Elche EFE

Avisa a Brasil

"Este virus no es una broma", afirma él que lo ha vivido en su primera persona. El brasileño, de 31 años de edad, lanza una advertencia en especial a su país: "Soy un atleta y tenía mucho dolor, así que imagina a una persona mayor. Por eso tenemos que pensar mucho allí en Brasil. Porque algunas personas no son conscientes de la gravedad de este virus".

