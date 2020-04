"Puede que tengamos que cancelar el Mundial de MotoGP por el Covid-19"

"Estamos en guerra y es concebible que no haya una Mundial de motos en 2020", ese es el titular que ha dejado Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de DORNA, la empresa que organiza el Mundial de MotoGP, en una entrevista con Speedweek. El CEO ha asegurado por primera vez que no se podría correr en este año después de que Austria haya prohibido el tránsito por su país hasta que no haya vacunas contra el coronavirus.

"La situación es muy mala en España, al igual que Italia y Francia. También creo que antes de tener vacunas para detener la propagación del Covid-19, será muy difícil o imposible organizar un Gran Premio y otros eventos importantes.Incluso si la vida se normalizara un poco más, las prohibiciones de viaje permanecerán vigentes en todos los países. Si no fuera así, estarían locos. Por lo tanto, no será posible que un gran número de personas vea un partido de fútbol en vivo o asista a un evento de MotoGP. No estoy muy seguro de que podamos correr la temporada 2020", argumenta Ezpeleta.

Si la idea que ha planteado Austria se expande por otros países, sería complicado para un Mundial que se desplaza semana tras semana por el mundo poder organizar los eventos. Mientras tanto, DORNA está ayudando a algunos equipos económicamente para que no desaparezcan después de las críticas consecuencias financieras que están afectando a varios equipos.

"Lo de las 13 carreras mínimo para hacer un campeonato por contrato no es un problema porque hay una cláusula de "fuerza mayor". En caso de fuerza mayor, podemos reducir el número carreras, no me preocupa, al menos podríamos tener campeones. Si tenemos la oportunidad de reiniciar MotoGP, lo haremos. No importa cuántas carreras sigamos haciendo.Tenemos más de cinco meses hasta septiembre. Si pudiéramos comenzar en septiembre, aún podríamos hacer cuatro o cinco carreras", explica Ezpeleta.

Los hermanos Marc y Álex Márquez, en la sede de Repsol en Madrid. Efe

Lo que más preocupa al CEO de DORNA es la salud de sus pilotos y de todos los miembros de los equipos."Es importante garantizar la seguridad y la salud de todos los involucrados. Si alguien se infecta en uno de nuestros eventos, seremos culpables para siempre", sentencia en esta entrevista en Speedweek.

Ayuda a los equipos

Ezpeleta asegura que podrán "sobrevivir si tenemos que cancelar por completo la temporada 2020". El máximo responsable del campeonato de MotoGP ha establecido la prioridad de que ayudarán "a los equipos a sobrevivir 2020 económicamente". "Pagamos dinero cada mes, incluso si no hay una sola carrera", desveló la cara visible de la organización de la más importante competencia en el mundo del motociclismo.

